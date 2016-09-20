21日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 日銀金融政策決定会合（２日目） フィンテックサミット 0850 ８月貿易統計（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 ２年利付国債（１０月債）の発行予定額等（財務省） 1400 ８月粗鋼生産速報（鉄連） 1400 ８月のスーパー売上高（日本チェーンストア協会） 1430 日証協会長会見 1500 ８月の百貨店売上高（日本百貨店協会） 1530 黒田日銀総裁会見 1600 ８月訪日外国人数（日本政府観光局） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２１日（水） 08:30 英：公的部門純借入額（国立統計局） Aug 11:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e ◇イベント 09:00 ＯＥＣＤ世界経済中間評価 18:00 米連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） 18:30 米ＦＲＢ議長が会見 21:00 ニュージーランド中銀金利発表（現地２２日）