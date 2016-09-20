〔表〕きょうの投信設定（21日）＝6本

ファンド 楽天グローバル株式ファンド 名 運用会社 楽天投信投資顧問 設定上限 １００億円 額 設定額 ── 販売会社 三井住友信託銀行、楽天証券 ファンド ステート・ストリート日本株式最小分散インデックス・オープン 名 運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ 設定上限 ９９９万円（自己設定） 額 設定額 ── 販売会社 楽天証券 ファンド ステート・ストリート先進国株式・低ボラティリティ・アルファ・オー 名 プン 運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ 設定上限 ９９９万円（自己設定） 額 設定額 ── 販売会社 楽天証券 ファンド ステート・ストリート先進国株式・低ボラティリティ・アルファ・オー 名 プン（為替ヘッジあり） 運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ 設定上限 ９９９万円（自己設定） 額 設定額 ── 販売会社 楽天証券 ファンド 楽天エマージング株式ファンド 名 運用会社 楽天投信投資顧問 設定上限 １００億円 額 設定額 ── 販売会社 三井住友信託銀行、楽天証券 ファンド 楽天・世界債券（為替ヘッジ付）ファンド 名 運用会社 楽天投信投資顧問 設定上限 １００億円 額 設定額 ── 販売会社 三井住友信託銀行、楽天証券