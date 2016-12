UPDATE 1-米金融・債券市場＝長期債中心に利回り低下、日銀政策決定めぐる不透明感で

(表のレートを更新しました。) [ニューヨーク 20日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 96*02.50 2.4354% 前営業日終 95*29.00 2.4440% 値 10年債(指標銘柄) 17時05分 98*08.00 1.6927% 前営業日終 98*06.50 1.6980% 値 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*20.25 1.2017% 前営業日終 99*19.50 1.2070% 値 2年債(指標銘柄) 13時24分 99*30.25 0.7784% 前営業日終 99*30.50 0.7740% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 166*00.00 165*23.00 Tノート先物12月限 130*16.00 130*13.50 米金融・債券市場では、21日に日銀が発表する金融政策決定をめぐる不透明感から 、米長期債を中心に利回りが低下した。 日銀はマイナス金利の深掘りや利回りカーブをスティープ化させる措置を発表すると 見込まれている。だが過去にも市場の期待に届かず失望が広がった経緯があり、一部では 日銀が積極的な緩和策を打ち出すかをめぐり懐疑的な見方も根強い。 そのためTD証券の金利ストラテジスト、ジェナディ・ゴールドバーグ氏は「日銀の 出方を把握している市場関係者はほとんどいない」と話す。 日銀による大胆な追加緩和策に対する否定的な見方から、この日は米長期債への需要 が再燃。利回りカーブがフラット化した。 トレードウェブによると、5・30年物米国債の利回り格差は一時、120ベーシス ポイント(bp)に縮小した。先週15日には、6月27日以来の水準となる130bp に拡大していた。 午後終盤の取引で、米10年債は2/32高。利回りは1.689%と、前日から1 bp低下した。 21日に公表される米連邦公開市場委員会(FOMC)声明では、利上げ見送りとの 見方が大勢となっている。 ロイターデータによると、市場が織り込む9月の米利上げ確 率は17%。 最近の米経済指標が下振れしていることを受け、9月の米利上げ観測は後退している 。 朝方発表された8月の米住宅着工件数は年率換算で前月比5.8%減の114万20 00戸だった。減少は3カ月ぶりで、件数は市場予想の119万戸を下回った。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 25.75 0.25 U.S. 3-year dollar swap spread 18.00 0.25 U.S. 5-year dollar swap spread 2.50 0.75 U.S. 10-year dollar swap spread -16.00 1.25 U.S. 30-year dollar swap spread -55.25 1.00