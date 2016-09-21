23日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 1030 流動性供給入札 1100 ８月製造業ＰＭＩ 1245 流動性供給入札結果 1400 ８月のショッピングセンター売上高 1530 日本取引所ＣＥＯ会見 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２１日（水） 08:30 英：公的部門純借入額（国立統計局） Aug 11:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e ◇イベント 09:00 ＯＥＣＤ世界経済中間評価 18:00 米連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） 18:30 米ＦＲＢ議長が会見21:00 ニュージーランド中銀金利発表（現地２２日） ２２日（木） 12:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 12:30 米：シカゴ連銀全米活動指数 Aug 13:00 米：住宅価格指数（連邦住宅金融局） Jul 14:00 米：景気先行指数（コンファレンス・ボード） Aug 14:00 米：中古住宅販売（全米リアルター協会） Aug ◇イベント 21:00 ニュージーランド中銀金利発表 07:00 インドネシア：中銀金利発表 08:00 ノルウェー：中銀金利発表 08:00 フィリピン：中銀金利発表 09:30 ＥＣＢの第２回貸出条件付き長期資金供給オペ（ＴＬＴＲＯ）結果発表 11:00 トルコ：中銀金利発表 13:00 南ア：中銀金利発表 15:00 米財務省２年・５年・７年・変動利付２年債入札条件 ２３日（金） 07:00 仏：総合ＰＭＩ速報値 Sep 07:00 仏：サービス部門ＰＭＩ速報値 Sep 07:00 仏：製造業ＰＭＩ速報値 Sep 07:30 独：総合ＰＭＩ速報値 Sep 07:30 独：サービス部門ＰＭＩ速報値 Sep 07:30 独：製造業ＰＭＩ速報値 Sep 08:00 ユーロ圏：サービス部門ＰＭＩ速報値 Sep 08:00 ユーロ圏：製造業ＰＭＩ速報値 Sep 08:00 ユーロ圏：総合ＰＭＩ速報値 Sep 13:45 米：製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） Sep ◇イベント 15:30 カプラン米ダラス地区連銀総裁、エネルギーフォーラムでの質疑応答に参加 16:00 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁、メスター米クリーブランド地区連銀 総裁、ロックハート米アトランタ地区連銀総裁、コミュニティ問題の討論会に参加