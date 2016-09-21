アジア通貨動向（21日）＝ウォン・ペソ・台湾ドルが上昇

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［２１日 ロイター］ - ０１３２ＧＭＴ（日本時間午前１０時３ ２分）現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.66 101.71 +0.05 Sing dlr 1.3611 1.3619 +0.06 Taiwan dlr 31.335 31.367 +0.10 Korean won 1114.40 1120.60 +0.56 Baht 34.75 34.78 +0.09 Peso 47.705 47.845 +0.29 Rupiah 13140 13150 +0.08 Rupee 67.01 67.01 0.00 Ringgit 4.1350 4.1370 +0.05 Yuan 6.6720 6.6715 -0.01 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.66 120.30 +18.34 Sing dlr 1.3611 1.4177 +4.16 Taiwan dlr 31.335 33.066 +5.52 Korean won 1114.40 1172.50 +5.21 Baht 34.75 36.00 +3.59 Peso 47.71 47.06 -1.35 Rupiah 13140 13785 +4.91 Rupee 67.01 66.15 -1.28 Ringgit 4.1350 4.2935 +3.83 Yuan 6.6720 6.4936 -2.67
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