アジア株式市場サマリー（21日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［ ２１日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 2035.99 +10.28 +0.51 2022.81 2035.99 2021.78 前営業日終値 2025.71 台湾 加権指数 9228.50 +66.92 +0.73 9141.92 9228.50 9133.16 前営業日終値 9161.58 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5339.60 +36.03 +0.68 5303.60 5345.50 5303.10 指数 前営業日終値 5303.57
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