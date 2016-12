UPDATE 1-アジア通貨動向（21日）＝下落、日銀の政策枠組み修正受け

(情報を更新しました) [シンガポール 21日 ロイター] - アジア新興国通貨は総じ て下落。日銀が金融政策の枠組みを大幅に修正し、長期金利の目標を導 入したことを受けた円安に追随している。 アジア市場では債券利回りが軒並み上昇し、域内通貨市場の地合い を圧迫した。 主要中銀の政策手腕をめぐる疑念が漂う中、メイバンク(シンガポ ール)の上級為替ストラテジスト、クリストファー・ウォン氏は「『日 銀は実際に緩和したのか』という疑問が残る。債券買い入れの拡大も利 下げもしなかった」と語った。 市場の次の焦点は20─21日の米連邦公開市場委員会(FOMC )の結果だ。米利上げ時期について手掛かりが示されるかどうかが注目 される。 ウォン氏は年内の米利上げ観測を踏まえ、アジア通貨の軟調が続く 可能性があると指摘した。 マレーシアリンギは一時0.5%下落し、1ドル=4.1580リ ンギと6月2日以来の安値をつけた。 韓国ウォンは輸出業者の決済需要から一時0.9%上昇したが、円 安を背景に上昇分をほぼ帳消しにした。 0630GMT(日本時間午後3時半)現在のアジア新興国通貨の 対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.59 101.71 -0.86 Sing dlr 1.3637 1.3619 -0.13 Taiwan dlr 31.434 31.367 -0.21 Korean won 1119.00 1120.60 +0.14 Baht 34.80 34.78 -0.06 Peso 47.880 47.845 -0.07 Rupiah 13155 13150 -0.04 Rupee 67.07 67.01 -0.09 Ringgit 4.1480 4.1370 -0.27 Yuan 6.6718 6.6715 -0.00 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.59 120.30 +17.26 Sing dlr 1.3637 1.4177 +3.96 Taiwan dlr 31.434 33.066 +5.19 Korean won 1119.00 1172.50 +4.78 Baht 34.80 36.00 +3.44 Peso 47.88 47.06 -1.71 Rupiah 13155 13785 +4.79 Rupee 67.07 66.15 -1.37 Ringgit 4.1480 4.2935 +3.51 Yuan 6.6718 6.4936 -2.67