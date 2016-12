米金融・債券市場＝利回り低下、ＦＲＢ見通し引き下げ受け

[ニューヨーク 21日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 97*08.50 2.3783% 前営業日終値 96*06.50 2.4290% 10年債(指標銘柄) 17時05分 98*19.00 1.6546% 前営業日終値 98*09.50 1.6870% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*22.25 1.1887% 前営業日終値 99*20.50 1.2000% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*30.25 0.7784% 前営業日終値 99*30.25 0.7780% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 166*19.00 166*00.00 Tノート先物12月限 130*19.00 130*16.00 米金融・債券市場では、米連邦準備理事会(FRB)が米経済成長見通しを引き下げたこと を受け、国債利回りが低下した。 FRBはこの日までの2日間の日程で開催した連邦公開市場委員会(FOMC)で金利据え 置きを決定。ただ、FRBメンバーによる今後の政策金利の推移を点で示したグラフ、いわゆる ドット・プロットが示す年内の利上げ回数は前回の2回から1回に後退。また2017年、18 年の金利見通しも弱まり、長期の金利予想は従来の3.0%から2.9%に低下した。 ウエスタン・アセットマネジメントのポートフォリオマネジャー、ジュリエン・スコルニッ ク氏は「利上げの論拠は強まったものの、FRBは利上げに踏み切る用意はまだできていなかっ た」としている。 終盤の取引で10年債 利回りは1.655%と、前日終盤から3ベーシスポイ ント(bp)低下して推移している。5年債と30年債の利回り格差 は119b pと、約1週間ぶりの水準に縮小した。 FRBの金融政策に対する市場の見方に最も敏感に反応するとされる2年債 利回 りは、FOMC声明発表直後に0.848%と、約3週間ぶりの高水準を付けた。終盤の取引で はほぼ横ばいの0.778%で推移している。 日銀はFRBと同じ日程で開いていた金融政策決定会合で長短金利を誘導目標とする新しい 金融緩和の枠組みを導入を決定。シュローダー(ニューヨーク)の米債券ポートフォリオマネジ ャー、リサ・ホーンビー氏は、「市場は日銀の新枠組みの意味するところを理解しようとしてい る」と指摘。市場では日銀の措置、およびFRBのこの日の決定をを市場が消化するには少なく とも丸1日かかるとの見方が出ている。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 26.00 0.25 U.S. 3-year dollar swap spread 18.25 0.00 U.S. 5-year dollar swap spread 3.00 0.50 U.S. 10-year dollar swap spread -15.25 0.50 U.S. 30-year dollar swap spread -54.00 1.00