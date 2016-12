アジア通貨動向（22日）＝総じて上昇、ＦＲＢのハト派姿勢が支援

[シンガポール 22日 ロイター] - アジア新興国通貨は総じて上昇。米連邦準 備理事会(FRB)が政策金利を据え置き、想定する利上げの回数が減ったことなどから 、リスク志向が強まりアジア通貨が買われている。 スコシアバンク(シンガポール)の為替ストラテジスト、シー・ガオ氏は、FRBが 市場が予想したよりハト派だったと指摘。「アジア新興国通貨は、より高いリターンを追 求する世界の過剰流動性、各国のリフレ策、市場センチメント改善の恩恵を享受するだろ う」と述べ、リスクセンチメントにより敏感な韓国ウォンと原油動向の影響を受けるマレ ーシアリンギが上昇を主導するとの見方を示した。 韓国ウォン は、ストップロスのドル売りでほぼ2週間ぶり高水準をつけた 。ただ、当局から一段の上昇をけん制する発言がでて上げ幅を削っている。 インドネシアルピア も約2週間ぶり高水準。インドネシア中銀が22日に利 下げすると予想される中、株・債券が上昇している。 マレーシアリンギ は1週間超ぶり高水準。原油相場の上昇を受け、石油・ガ ス収入をめぐる懸念が後退した。 0445GMT(日本時間午後1時45分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 100.30 100.33 +0.02 Sing dlr 1.3532 1.3540 +0.06 Taiwan dlr 31.400 31.430 +0.10 Korean won 1103.30 1120.10 +1.52 Baht 34.65 34.75 +0.29 Peso 47.850 47.890 +0.08 Rupiah 13095 13134 +0.30 Rupee 66.86 67.02 +0.25 Ringgit 4.1080 4.1350 +0.66 Yuan 6.6691 6.6660 -0.05 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 100.30 120.30 +19.94 Sing dlr 1.3532 1.4177 +4.77 Taiwan dlr 31.400 33.066 +5.31 Korean won 1103.30 1172.50 +6.27 Baht 34.65 36.00 +3.90 Peso 47.85 47.06 -1.65 Rupiah 13095 13785 +5.27 Rupee 66.86 66.15 -1.05 Ringgit 4.1080 4.2935 +4.52 Yuan 6.6691 6.4936 -2.63