米金融・債券市場＝利回り低下、緩やかな利上げペースにとどまるとの見方で

[ニューヨーク 22日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 16時23分 98*06.00 2.3345% 前営業日終値 96*26.50 2.3990% 10年債(指標銘柄) 16時23分 98*29.50 1.6183% 前営業日終値 98*15.00 1.6680% 5年債(指標銘柄) 16時23分 99*25.25 1.1691% 前営業日終値 99*20.75 1.1980% 2年債(指標銘柄) 15時36分 99*30.25 0.7785% 前営業日終値 99*29.50 0.7910% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 167*16.00 166*19.00 Tノート先物12月限 130*27.50 130*19.00 米金融・債券市場では、国債利回りが低下。米利上げが緩やかなペースにとどまると の見方から、指標10年債利回りは約2週間ぶり低水準をつけた。 米連邦準備理事会(FRB)は前日までに開いた連邦公開市場委員会(FOMC)で 金利据え置きを決定すると同時に、12月利上げの可能性をほのめかした。ただ、FRB メンバーによる今後の政策金利の推移を点で示したグラフ、いわゆるドット・プロットが 示す年内の利上げ回数は前回の2回から1回に後退したほか、2017年、18年の金利 見通しも弱まった。 12月利上げがなお確実ではなく、金利正常化プロセスが緩やかなペースになるとの 見方から、期間が長めの債券が短期ゾーンをアウトパフォームし、イールドカーブはフラ ット化。短長期債利回り格差は約1週間ぶりの低水準となった。 CMEグループのフェドウェッチによると、短期金利先物相場では、FRBが12月 13─14日のFOMCで利上げを実施する確率は58%との見方が織り込まれ、前日か らほぼ変わらず。 日銀も前日、金融政策決定会合で長短金利を誘導目標とする新しい金融緩和の枠組み を導入。US銀のプライベート・クライアント・リザーブのジェフ・クラヴェツ氏は「日 銀とFRBの発表は株・債券双方への追い風となっている。中銀が緩和維持によって金融 市場を支援していくシグナルとなった」と語った。 10年債 は9/32高、利回りは1.637%。ロイターのデータによ ると、利回りは一時9日以来の低水準となる1.6080%をつけた。 5・30年債利回り格差 は前日から1ベーシスポイント(bp)縮小 し、118bp。朝方発表された17日までの週の新規失業保険申請件数が約2カ月ぶり の水準に減少した後、イールドカーブは一時スティープ化する場面もあったが、その後発 表された8月の米中古住宅販売が0.9%減となったことを受け、再びフラット化した。 午後に入り実施された110億ドルの10物インフレ指数連動債(TIPS)リオー プン入札は堅調な需要を集め、応札倍率は2.59倍と、2014年5月以来の高水準と なった。 <ドル・スワップ・スプレッド> OLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 25.25 -0.75 U.S. 3-year dollar swap spread 17.50 -0.75 U.S. 5-year dollar swap spread 2.75 -0.25 U.S. 10-year dollar swap spread -16.00 -0.50 U.S. 30-year dollar swap spread -55.25 -1.25