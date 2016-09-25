26日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 臨時国会召集（所信表明演説、財政演説） 0850 ４─６月期資金循環統計（日銀） 0930 臨時閣議 1400 衆議院本会議 1400 ７月景気動向指数改定値（内閣府） 1430 黒田日銀総裁講演（関西４経済団体との懇談会） 1500 参議院本会議 1530 経団連会長会見 1645 黒田日銀総裁会見（関西４経済団体との懇談会） 新規上場 バリューデザイン がマザーズに（公開価格2040円） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２６日（月） 08:00 独：ＩＦＯ業況指数 Sep 14:00 米：新築１戸建て住宅販売（商務省） Aug 14:30 米：ダラス連銀製造業景況指数 Sep ◇イベント 13:00 ドラギＥＣＢ総裁が欧州議会に出席 13:30 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が会合あいさつ 17:00 米財務省２年債入札 17:30 カプラン米ダラス地区連銀総裁がテキサスの銀行業界団体の会合に出席 米大統領選：第１回大統領候補テレビ討論会