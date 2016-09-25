〔表〕きょうの投信設定（26日）＝29本

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ファンド ブラックロック・アメリカ大陸ロング・ショート・ファンド（ダイワ投 名 資一任専用） 運用会社 ブラック・ロック・ジャパン 設定上限 ３００億円 額 分類 追加型／海外／株式／特殊型（ロング・ショート型） 手数料 なし 信託報酬 純資産総額に対して年率１．８６６２４％（税込み） 販売会社 大和証券、みずほ信託銀行 設定日 ２６日 ファンド ゴールドマン・サックス日本株厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用 名 ） 運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 設定上限 １００万円（自己設定） 額 分類 追加型／国内／株式 手数料 なし 信託報酬 純資産総額に対して年率０．８９６４％（税込み） 販売会社 大和証券、みずほ信託銀行 設定日 ２６日 ファンド ＵＢＳグローバル株式厳選投資ファンド Ａコース（ダイワ投資一任専用 名 ） Ｂコース（ダイワ投資一任専用） 運用会社 ＵＢＳアセット・マネジメント 設定上限 各１０億円 額 分類 追加型／海外／株式 手数料 なし 信託報酬 純資産総額に対して年率０．９９３６％（税込み） 販売会社 大和証券、ＵＢＳ証券 設定日 ２６日 ファンド アムンディ円建債券アクティブ・ファンド（ダイワ投資一任専用） 名 運用会社 アムンディ・ジャパン 設定上限 ２０億円 額 分類 追加型／国内／債券 手数料 なし 信託報酬 純資産総額に対して年率０．３５６４─０．４８６％（税込み）以内 販売会社 りそな銀行、大和証券 設定日 ２６日 ファンド フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド Ａコース（ダイワ投資一 名 任専用） Ｂコース（ダイワ投資一任専用） 運用会社 フィデリティ投信 設定上限 各１０億円 額 分類 追加型／内外／債券 手数料 なし 信託報酬 純資産総額に対して年率０．５４５４％（税込み） 販売会社 大和証券、フィデリティ証券 設定日 ２６日 ファンド 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Ａコース（ダイ 名 ワ投資一任専用） Ｂコース（ダイワ投資一任専用） 運用会社 大和住銀投信投資顧問 設定上限 各１億円（自己設定） 額 分類 追加型／海外／株式 手数料 なし 信託報酬 純資産総額に対して年率０．５１３％（税込み） 販売会社 大和証券 設定日 ２６日 ファンド ダイワ日本成長株ファンド（ダイワ投資一任専用） 名 運用会社 大和証券投資信託委託 設定上限 １００万円（自己設定） 額 分類 追加型／国内／株式 手数料 なし 信託報酬 純資産総額に対して年率０．９０７２％（税込み） 販売会社 大和証券 設定日 ２６日 ファンド ダイワ／ＪＰＭオルタナティブ戦略オープン（ダイワ投資一任専用） 名 運用会社 大和証券投資信託委託 設定上限 １億円（自己設定） 額 分類 追加型／内外／資産複合／特殊型（絶対収益追求型） 手数料 なし 信託報酬 純資産総額に対して年率０．４５３６％（税込み）他 販売会社 大和証券 設定日 ２６日 ファンド ダイワファンドラップ インデックス・シリーズ 名 ＴＯＰＩＸ 日経２２５インデックス 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） 日本債券インデックス 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） Ｊ─ＲＥＩＴインデックス 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） 運用会社 大和証券投資信託委託 設定上限 合計１億３８００万円（すべて自己設定） 額 ＴＯＰＩＸ １００万円 日経２２５インデックス １００万円 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）各１０ ０万円 日本債券インデックス １００万円 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）１０００ 万円 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）１億円 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）１００万円 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）１００万 円 Ｊ─ＲＥＩＴインデックス １００万円 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）各 １０００万円 分類 追加型／国内／株式／インデックス型 追加型／海外／株式／インデックス型 追加型／国内／債券／インデックス型 追加型／海外／債券／インデックス型 追加型／国内／不動産投信（リート）／インデックス型 追加型／海外／不動産投信（リート）／インデックス型 手数料 なし 信託報酬 純資産総額に対して年率０．３２９４─０．４３７４％（税込み） 販売会社 大和証券 設定日 ２６日 ファンド ダイワファンドラップ インデックスプラス・シリーズ 名 ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド（為替ヘッジあり）／ （為替ヘッジなし） 外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド 運用会社 大和証券投資信託委託 設定上限 合計１億５０００万円（すべて自己設定） 額 ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド（為替ヘッジあり）／ （為替ヘッジなし）各２５００万円 外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）各 ２５００万円 ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド ５０００万円 分類 追加型／海外／株式 追加型／海外／債券 追加型／海外／資産複合 手数料 なし 信託報酬 純資産総額に対して年率０．４９６８％（税込み） 販売会社 大和証券 設定日 ２６日 ファンド 日本好配当株ファンド２０１６─０９（限定追加型／繰上償還条項付） 名 運用会社 いちよしアセットマネジメント 設定上限 ５００億円 額 分類 追加型／国内／株式 手数料 上限２．１６％（税込み） 信託報酬 純資産総額に対して年率１．１２３２％（税込み） 販売会社 いちよし証券
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