アジア通貨動向（23日）＝リンギ・ペソ、ウォンなど下落

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［２３日 ロイター］ - ０１３３ＧＭＴ（日本時間午前１０時３ ３分）現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.16 100.75 -0.41 Sing dlr 1.3579 1.3565 -0.10 Taiwan dlr 31.423 31.400 -0.07 Korean won 1105.30 1103.30 -0.18 Baht 34.65 34.65 -0.01 Peso 47.940 47.830 -0.23 Rupiah 13094 13085 -0.07 Rupee 66.66 66.66 0.00 Ringgit 4.1190 4.1060 -0.32 Yuan 6.6699 6.6666 -0.05 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.16 120.30 +18.92 Sing dlr 1.3579 1.4177 +4.40 Taiwan dlr 31.423 33.066 +5.23 Korean won 1105.30 1172.50 +6.08 Baht 34.65 36.00 +3.89 Peso 47.94 47.06 -1.84 Rupiah 13094 13785 +5.28 Rupee 66.66 66.15 -0.77 Ringgit 4.1190 4.2935 +4.24 Yuan 6.6699 6.4936 -2.64
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