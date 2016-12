[東京 23日 ロイター] - 海外分はGMT表記(=日本時間マイナス9時間)です。

Friday, 23 September, 2016---------------------------------------- 1700 日本:流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄

●海外● ◇イベント 15:30 カプラン米ダラス地区連銀総裁、エネルギーフォーラムでの質疑応答に参加 16:00 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁、メスター米クリーブランド地区連銀総裁、ロックハート米アトランタ地区連銀総裁、コミュニティ問題の討論会に参加

Monday, 26 September, 2016---------------------------------------- 0850 日本:4─6月期資金循環統計(日銀) 1530 経団連会長会見

●海外● ◇イベント 13:00 ドラギECB総裁が欧州議会に出席 13:30 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が会合あいさつ 17:00 米財務省2年債入札 17:30 カプラン米ダラス地区連銀総裁がテキサスの銀行業界団体の会合に出席 米大統領選:第1回大統領候補テレビ討論会

Tuesday, 27 September, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本:日銀金融政策決定会合議事要旨(7月28・29日分) 0850 日本:8月企業向けサービス価格指数(日銀) 1030 日本:40年利付国債の入札発行 1030 日本:10年利付国債(10月債)の発行予定額等 1245 日本:40年利付国債の入札結果 1500 ニトリHD 3―8月期決算 1515 日本:40年利付国債の第II非価格競争入札結果

●海外● ◇イベント 02:00 アジア開銀がアジア経済見通し2016年版を発表 17:00 米財務省5年債入札

Wednesday, 28 September, 2016---------------------------------------- 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等 1300 日本:鉄連会長会見

●海外● ◇イベント 14:15 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が同連銀主催の会合であいさつ 16:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演 17:00 米財務省7年・変動利付き2年債入札 20:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 23:15 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演

Thursday, 29 September, 2016---------------------------------------- 0850 日本:対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 1020 日本:国庫短期証券の入札発行 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本:2年利付国債の入札発行 1030 日本:10年物価連動国債(10月債)の発行予定額等 1235 日本:国庫短期証券の入札結果 1245 日本:2年利付国債の入札結果 1515 日本:2年利付国債の第II非価格競争入札結果 1535 日本:黒田日銀総裁が全国証券大会であいさつ(経団連会館)

●海外● ◇イベント 23:15 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演 09:00 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演(アイルランド・ダブリン) 12:50 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 14:00 パウエルFRB理事が講演 18:00 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁タウンホール会合に出席 20:15 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演

「Opportunities and Challenges for the Banking Industry and the Federal Reserve」 21:10 イエレンFRB議長がカンザスシティー連銀主催の会議にビデオ参加

◇決算予定 コストコ ペプシコ

Friday, 30 September, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本:日銀金融政策決定会合における主な意見(9月20・21日分) 1400 日本:基調的なインフレ率を捕捉するための指標(日銀)

●海外● ◇イベント 21:10 イエレンFRB議長がカンザスシティー連銀主催の会議にビデオ参加(現地29日)

Saturday, 01 October, 2016----------------------------------------

IMFが人民元をSDRに採用

Sunday, 02 October, 2016----------------------------------------

ハンガリーがEUによる難民受入れ枠の是非問う国民投票 オーストリア大統領選の決選投票

Monday, 03 October, 2016---------------------------------------- 0850 日本:9月調査日銀短観

●海外● ◇休場 中国、韓国

Tuesday, 04 October, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本:9月調査日銀短観の全容 0850 日本:9月マネタリーベース(日銀) 0850 日本:9月調査日銀短観・企業の物価見通し 1500 日本:9月国内ユニクロ既存店売上高(ファーストリテイリング)

●海外● ◇イベント 23:40 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演 03:30 豪中銀理事会(金利発表) 米大統領選:副大統領候補テレビ討論会

◇休場 中国

Wednesday, 05 October, 2016---------------------------------------- 1400 日本:需給ギャップと潜在成長率(日銀) 1430 日商会頭会見

●海外● ◇休場 中国

Thursday, 06 October, 2016----------------------------------------

●海外● ◇イベント 15:00 米財務省3年・10年・30年債入札条件

◇休場 中国

Friday, 07 October, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1400 日本:消費活動指数(日銀)

●海外● ◇イベント 16:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 IMF・世銀年次総会

◇休場 中国

*経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。

*国内の経済指標を一部含めて掲載しています。

*海外の企業決算発表予定にあるAMCは「マーケットの取引終了後」、BMOは「取引開始前」です。

*米短期国債(財務省証券=Tビル)入札予定・入札結果は以下でご覧ください。

