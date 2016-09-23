［東京 ２３日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 23 September, 2016---------------------------------------- 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄
●海外● ◇イベント 15:30 カプラン米ダラス地区連銀総裁、エネルギーフォーラムでの質疑応答に参加 16:00 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁、メスター米クリーブランド地区連銀総裁、ロックハート米アトランタ地区連銀総裁、コミュニティ問題の討論会に参加
Monday, 26 September, 2016---------------------------------------- 0850 日本：４─６月期資金循環統計（日銀） 1530 経団連会長会見
●海外● ◇イベント 13:00 ドラギＥＣＢ総裁が欧州議会に出席 13:30 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が会合あいさつ 17:00 米財務省２年債入札 17:30 カプラン米ダラス地区連銀総裁がテキサスの銀行業界団体の会合に出席 米大統領選：第１回大統領候補テレビ討論会
Tuesday, 27 September, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：日銀金融政策決定会合議事要旨（７月２８・２９日分） 0850 日本：８月企業向けサービス価格指数（日銀） 1030 日本：４０年利付国債の入札発行 1030 日本：１０年利付国債（１０月債）の発行予定額等 1245 日本：４０年利付国債の入札結果 1500 ニトリＨＤ ３―８月期決算 1515 日本：４０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果
●海外● ◇イベント 02:00 アジア開銀がアジア経済見通し２０１６年版を発表 17:00 米財務省５年債入札
Wednesday, 28 September, 2016---------------------------------------- 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1300 日本：鉄連会長会見
●海外● ◇イベント 14:15 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が同連銀主催の会合であいさつ 16:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演 17:00 米財務省７年・変動利付き２年債入札 20:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 23:15 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演
Thursday, 29 September, 2016---------------------------------------- 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：２年利付国債の入札発行 1030 日本：１０年物価連動国債（１０月債）の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：２年利付国債の入札結果 1515 日本：２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1535 日本：黒田日銀総裁が全国証券大会であいさつ（経団連会館）
●海外● ◇イベント 23:15 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演 09:00 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演（アイルランド・ダブリン） 12:50 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 14:00 パウエルＦＲＢ理事が講演 18:00 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁タウンホール会合に出席 20:15 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演
「Opportunities and Challenges for the Banking Industry and the Federal Reserve」 21:10 イエレンＦＲＢ議長がカンザスシティー連銀主催の会議にビデオ参加
◇決算予定 コストコ ペプシコ
Friday, 30 September, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：日銀金融政策決定会合における主な意見（９月２０・２１日分） 1400 日本：基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日銀）
●海外● ◇イベント 21:10 イエレンＦＲＢ議長がカンザスシティー連銀主催の会議にビデオ参加（現地２９日）
Saturday, 01 October, 2016----------------------------------------
ＩＭＦが人民元をＳＤＲに採用
Sunday, 02 October, 2016----------------------------------------
ハンガリーがＥＵによる難民受入れ枠の是非問う国民投票 オーストリア大統領選の決選投票
Monday, 03 October, 2016---------------------------------------- 0850 日本：９月調査日銀短観
●海外● ◇休場 中国、韓国
Tuesday, 04 October, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：９月調査日銀短観の全容 0850 日本：９月マネタリーベース（日銀） 0850 日本：９月調査日銀短観・企業の物価見通し 1500 日本：９月国内ユニクロ既存店売上高（ファーストリテイリング）
●海外● ◇イベント 23:40 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演 03:30 豪中銀理事会（金利発表） 米大統領選：副大統領候補テレビ討論会
◇休場 中国
Wednesday, 05 October, 2016---------------------------------------- 1400 日本：需給ギャップと潜在成長率（日銀） 1430 日商会頭会見
●海外● ◇休場 中国
Thursday, 06 October, 2016----------------------------------------
●海外● ◇イベント 15:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件
◇休場 中国
Friday, 07 October, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1400 日本：消費活動指数（日銀）
●海外● ◇イベント 16:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 ＩＭＦ・世銀年次総会
◇休場 中国
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
here?
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
ＦＲＢも悩む｢トランプ占い｣
トランプ相場は政策待ちの時間帯に入っており、利上げ加速を前提に動くことはリスクを伴うとＳＭＢＣフレンド証の岩下真理氏は指摘。 記事の全文
為替動かした人物トップ10
２０１６年のドル円相場に影響を与えた人物トップ１０の１位はトランプ氏で異論はないだろうと三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文