UPDATE 1-アジア通貨動向（23日）＝円安につれて軟調、週間の上げ幅縮小

(内容を更新しました。) [シンガポール 23日 ロイター] - アジア新興国通貨は円の 軟調につれて、総じて下落。週間での上昇幅を縮小している。 米連邦準備理事会(FRB)が21日公表した政策金利見通しで、 来年と再来年について想定する利上げの回数が減ったことを受け、22 日のアジア新興国通貨は上昇していた。 フィリピンペソ は1ドル=47.99ペソに下げ、1月 26日以来の安値。週間では0.4%下げている。フィリピン株式市場 は、海外投資家の売り越しが6週連続となる見通し。 原油高に修正が入る中、マレーシアリンギ も下落。週間で は0.5%上昇している。 日本政府の菅義偉官房長官が23日、過度の円高に対して「必要な 対応をとりたい」とけん制したことを受け、円 は下げている。 みずほ銀行(シンガポール)の外為ストラテジスト、Chang Wei-Liang氏は「アジアの中銀はまだ緩和を続けているため、アジアの 債券は極めて魅力的だ。アジア新興国の債券に投資家の関心が集中する だろう」と指摘。「ただ、通貨については、投資家はもっと慎重になる だろう。アジア新興国では金利が低くなる一方、FRBは12月までに 利上げする可能性がある。投資家は為替ヘッジ関連のリスクに注目する だろう」と語った。 韓国ウォンは今週、対ドルで1.5%上昇し、アジア通貨の週間上 昇率でトップ。輸出業者の決済需要と損切りのドル売りが背景にある。 台湾ドル は今週、対米ドルで1.1%上昇。台湾株式市場 では、海外投資家が過去4営業日連続で買い越している。 タイバーツ は0.7%上昇。株式と債券に買いが入ってい る。 0605GMT(日本時間午後3時05分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 100.89 100.75 -0.14 Sing dlr 1.3578 1.3565 -0.10 Taiwan dlr 31.350 31.400 +0.16 Korean won 1102.00 1103.30 +0.12 Baht 34.66 34.65 -0.03 Peso 47.990 47.830 -0.33 Rupiah 13090 13085 -0.04 Rupee 66.64 66.66 +0.04 Ringgit 4.1150 4.1060 -0.22 Yuan 6.6701 6.6666 -0.05 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 100.89 120.30 +19.24 Sing dlr 1.3578 1.4177 +4.41 Taiwan dlr 31.350 33.066 +5.47 Korean won 1102.00 1172.50 +6.40 Baht 34.66 36.00 +3.87 Peso 47.99 47.06 -1.94 Rupiah 13090 13785 +5.31 Rupee 66.64 66.15 -0.73 Ringgit 4.1150 4.2935 +4.34 Yuan 6.6701 6.4936 -2.65