アジア株式市場サマリー（23日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［２３日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 2054.07 +4.37 +0.21 2053.22 2057.35 2048.96 前営業日終値 2049.70 台湾 加権指数 9284.62 +49.36 +0.53 9240.25 9284.62 9228.66 前営業日終値 9235.26 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5431.300 +56.844 +1.06 5374.500 5434.300 5373.900 指数 前営業日終値 5374.456
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