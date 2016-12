米金融・債券市場＝国債価格が上昇、入札や大統領選討論控え慎重ムード

[ニューヨーク 23日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 97*31.00 2.3449% 前営業日終値 97*26.00 2.3520% 10年債(指標銘柄) 17時05分 98*29.00 1.6201% 前営業日終値 98*25.50 1.6320% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*26.75 1.1593% 前営業日終値 99*24.50 1.1740% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*31.50 0.7581% 前営業日終値 99*30.25 0.7780% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 167*26.00 167*16.00 Tノート先物12月限 131*01.00 130*27.50 米金融・債券市場は国債価格が上昇、ロイターのデータによると、10年債利回りU S10YT=RRは一時、1.606%と2週間ぶりの低水準をつけた。米国株式市場が下落し たほか、安全資産を求めて債券に買いが入った。 終盤の取引で、10年債は4/32高。利回りは1.618%と、前日から1ベーシ スポイント(bp)超低下した。利回りは週間で8bp下がった。 日銀の政策変更や連邦準備理事会(FRB)の金利据え置き決定を受け、米国債価格 は上昇していた。ただ、国債入札や26日の大統領候補テレビ討論を控え、この日は債券 価格の上昇ペースは鈍った。 米財務省は来週、260億ドルの2年債、340億ドルの5年債、280億ドルの7 年債入札を行う。 テレビ討論会では、民主党候補ヒラリー・クリントン氏と、共和党のドナルド・トラ ンプ候補が歳出拡大や減税に言及する可能性がある。そうなれば連邦政府の財政赤字や借 り入れを増大につながるため、BMOキャピタル・マーケッツの金利ストラテジスト、ア ーロン・コーリ氏は「利回り曲線の傾きが急になる」との見方を示した。 5・30年債の利回り格差 は直近で約119bp。前日終盤から2b p拡大したものの、1週間前より6bpフラット化した。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 25.75 0.50 U.S. 3-year dollar swap spread 18.25 0.75 U.S. 5-year dollar swap spread 2.75 0.25 U.S. 10-year dollar swap spread -16.00 0.50 U.S. 30-year dollar swap spread -55.00 0.25