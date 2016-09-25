〔今週の主要材料〕海外市場

* 経済モニターアプリは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧 ください ［ ２６日 ロイター］ - ＊時間表記はＧＭＴ（グリニッジ標準時）、日本時間マイナス９時間 ＊関連情報は各項目をクリックしてご覧ください。 【海外経済指標】 日付 時間 国 指標名 期間 単位 予測 人数 前回 指標コード 25Sep 21:45 NZ 貿易収支（年間） Aug bln -2.70 7 -3.03 26Sep 5:00 SG 製造業生産（前年比） Aug % 0.6 12 -3.6 26Sep 8:00 DE ＩＦＯ業況指数 Sep 106.4 37 106.2 26Sep 8:00 DE ＩＦＯ現況指数 Sep 113.0 26 112.8 26Sep 8:00 DE ＩＦＯ期待指数 Sep 100.2 26 100.1 26Sep 13:30 BR 経常収支 Aug bln -0.85 9 -4.050 0 26Sep 14:00 US 新築住宅販売戸数（前月比） Aug % -8.8 20 12.4 26Sep 14:00 US 新築住宅販売戸数（年率） Aug mln 0.600 45 0.654 26Sep 14:30 US ダラス連銀製造業景況指数 Sep 0 -6.20 27Sep 6:00 DE 輸入物価（前月比） Aug % -0.1 11 0.1 27Sep 6:00 DE 輸入物価（前年比） Aug % -2.4 9 -3.8 27Sep 8:00 TW 鉱工業生産（前年比） Aug % 0 -0.31 27Sep 8:00 EZ Ｍ3（前年比） Aug % 4.9 31 4.8 27Sep 12:55 US 週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e % 0 0.2 27Sep 13:00 US ケースシラー住宅価格指数（前月比） Jul % 0 0.8 27Sep 13:00 US ケースシラー住宅価格指数（前年比） Jul % 5.1 16 5.1 27Sep 13:00 US ケースシラー20都市（前月比） Jul % 0.0 9 -0.1 27Sep 13:45 US マークイット総合ＰＭＩ（速報値） Sep 0 27Sep 13:45 US マークイット・サービスＰＭＩ（速報値 Sep 51.2 10 ） 27Sep 14:00 US リッチモンド連銀製造業総合指数 Sep 0 -14 27Sep 14:00 US ＣＢ消費者信頼感指数 Sep 99.0 47 101.1 28Sep 6:00 DE ＧｆＫ消費者信頼感指数 Oct 10.2 20 10.2 28Sep 11:00 US 住宅ローン借換申請指数 w/e 0 2309.6 28Sep 12:30 US 耐久財非国防資本財（除航空機） Aug % -0.1 9 1.5 28Sep 12:30 US 耐久財受注（除国防財） Aug % 0 3.7 28Sep 12:30 US 耐久財受注 Aug % -1.5 49 4.4 28Sep 12:30 US 耐久財受注（除輸送機器） Aug % -0.4 38 1.3 29Sep 7:55 DE 失業者数（季調前） Sep mln 0 2.684 29Sep 7:55 DE 失業者数増減 Sep k -5 28 -7 29Sep 7:55 DE 失業率（季調済み） Sep % 6.1 29 6.1 29Sep 9:00 TW 中銀金利発表 % 1.375 15 1.375 29Sep 9:00 EZ 業況指数 Sep 0.05 6 0.02 29Sep 9:00 EZ 景況感指数 Sep 103.5 33 103.5 29Sep 12:00 DE ＥＵ基準ＣＰＩ速報値（前年比） Sep % 0.5 21 0.3 29Sep 12:00 DE ＥＵ基準ＣＰＩ速報値（前月比） Sep % 0.0 18 -0.1 29Sep 12:00 DE ＣＰＩ速報値（前年比） Sep % 0.6 27 0.4 29Sep 12:00 DE ＣＰＩ速報値（前月比） Sep % 0.0 22 0.0 29Sep 12:30 US 週間新規失業保険申請件数 w/e k 0 252 29Sep 12:30 US コアＰＣＥ価格指数確報値 Q2 % 1.8 8 1.8 29Sep 12:30 US ＧＤＰ確報値 Q2 % 1.3 51 1.1 29Sep 12:30 US ＧＤＰデフレーター確報値 Q2 % 2.3 18 2.3 29Sep 12:30 US 企業利益改定値 Q2 % 0 -2.4 29Sep 14:00 US 中古住宅販売仮契約指数 Aug % 0.0 17 1.3 29Sep 14:00 US 中古住宅販売仮契約 Aug 0 111.3 29Sep 18:00 MX 中銀金利発表 % 0 4.25 29Sep 23:00 KR 鉱工業生産（前月比） Aug % 0 1.4 30Sep 0:30 KR 製造業ＰＭＩ Sep 0 48.6 30Sep 6:00 DE 小売売上高（前月比） Aug % -0.3 12 1.7 30Sep 6:00 DE 小売売上高（前年比） Aug % 0 -1.5 30Sep 6:45 FR 消費支出（前月比） Aug % 0.4 8 -0.2 30Sep 7:30 TH 外貨準備 w/e bln $ 0 180.0 30Sep 7:30 TH 経常収支 Aug bln $ 0 3.67 30Sep 8:30 GB ＧＤＰ確定値（前年比） Q2 % 2.2 25 2.2 30Sep 8:30 GB ＧＤＰ確定値（前期比） Q2 % 0.6 31 0.6 30Sep 8:30 GB 経常収支 Q2 bln GB -30.4 12 -32.59 0 3 30Sep 9:00 EZ ＣＰＩ速報値（前年比） Sep % 0.4 39 0.2 30Sep 9:00 EZ 失業率（前年比） Aug % 10.0 31 10.1 30Sep 11:30 IN 外貨準備 w/e bln $ 0 369.60 0 30Sep 12:30 US コアＰＣＥ価格指数（前年比） Aug % 0 1.6 30Sep 12:30 US ＰＣＥ価格指数（前年比） Aug % 0 0.8 30Sep 12:30 US コアＰＣＥ価格指数（前月比） Aug % 0.2 32 0.1 30Sep 12:30 US 個人消費支出（前月比） Aug % 0.2 47 0.3 30Sep 12:30 US 個人所得（前月比） Aug % 0.2 48 0.4 30Sep 12:30 US ＰＣＥ価格指数（前月比） Aug % 0 0.0 30Sep 13:30 BR プライマリーバランス Aug BLN BR 0 -12.81 6 30Sep 13:45 US シカゴPMI Sep 52.0 25 51.5 30Sep 14:00 US ミシガン大消費者信頼感指数（確報） Sep 90.0 35 89.8 01Oct 0:00 KR 貿易収支 Sep bln $ 0 01Oct 1:00 CN 製造業ＰＭＩ（国家統計局） Sep 0 50.4 01Oct 1:00 CN 非製造業ＰＭＩ（国家統計局） Sep 0 53.50 US＝米、EZ＝ユーロ圏、GB＝英、DE＝独、FR＝仏、CN＝中国、AU＝豪、CA=カナダ、NZ=ニュージーランド SE=スウェーデン、 NO=ノルウェー、IS=アイスランド、BR=ブラジル、CH=チリ、MX=メキシコ、KR=韓国、IN=インド、ID=インドネシア、MY=マレーシア 、PH=フィリピン、TW＝台湾、ZA=南ア、PL=ポーランド、TR=トルコ ＊ロイターの指標コードのデータに基づいています。 【海外行事予定】 ９月２６日（月） 13:00 ドラギＥＣＢ総裁が欧州議会に出席 13:30 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が会合あいさつ 15:45 タルーロ米ＦＲＢ理事が講演 "Next Steps in the Evolution of Stress Testing" 17:00 米財務省２年債入札 17:30 カプラン米ダラス地区連銀総裁がテキサスの銀行業界団体の会合に出席 米大統領選：第１回大統領候補テレビ討論会 日ＥＵ経済連携協定（ＥＰＡ）交渉（ブリュッセル） 国際原子力機関（ＩＡＥＡ）総会（ウィーン、３０日まで） 国際エネルギーフォーラム（アルジェ、２８日まで） ９月２７日（火） 02:00 アジア開銀がアジア経済見通し２０１６年版を発表 15:15 フィッシャー米ＦＲＢ副議長が講演 "Why Study Economics?" 17:00 米財務省５年債入札 ◇決算予定 ナイキ ９月２８日（水） 12:45 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が座談会に参加 14:00 イエレン米ＦＲＢ議長が下院金融サービス委員会で証言 （ＦＲＢの金融システム監督・規制について） 14:15 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が同連銀主催の会合であいさつ 17:00 米財務省７年・変動利付き２年債入札 17:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済と金融政策について講演 20:35 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が経済見通しと金融政策について講演 23:15 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が同連銀主催会合の夕食会で講演 ９月２９日（木） 09:00 台湾：中銀金利発表 09:00 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演（アイルランド・ダブリン） 12:50 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 14:00 パウエルＦＲＢ理事が講演 "Trends in Community Bank Performance Over the Past 20 Years" 18:00 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁タウンホール会合に出席 20:15 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演 "Opportunities and Challenges for the Banking Industry and the Federal Reserve" 21:10 イエレンＦＲＢ議長がカンザスシティー連銀主催の会議にビデオ参加 パリ国際自動車ショー（１０／１６まで） ◇決算予定 コストコ ペプシコ ９月３０日（金） 17:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が討論会に参加 21:10 イエレンＦＲＢ議長がカンザスシティー連銀主催の会議にビデオ参加（現地２９日） ＊企業決算の発表時間はＢＭＯが市場の寄り前、ＡＭＣが市場の引け後。 ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here