27日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 0850 ８月企業向けサービス価格指数（日銀） 0850 日銀金融政策決定会合議事要旨（７月２８・２９日分） 1030 ４０年利付国債の入札発行 1030 １０年利付国債（１０月債）の発行予定額等 1245 ４０年利付国債の入札結果 1300 衆議院本会議・代表質問 1330 経済同友会代表幹事会見 1515 ４０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 決算：ニトリＨＤ（３─８月期） 新規上場 シルバーエッグ・テクノロジー がマザーズに（公開価格900円） 新規上場 チェンジ がマザーズに（公開価格1200円） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ９月２６日（月） 05:00 シンガポール：製造業生産 Aug 08:00 独：ＩＦＯ業況指数 Sep 13:30 ブラジル：経常収支 Aug 14:00 米：新築１戸建て住宅販売（商務省） Aug ◇イベント 13:00 ドラギＥＣＢ総裁が欧州議会に出席 13:30 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が会合あいさつ 15:45 タルーロ米ＦＲＢ理事が講演 "Next Steps in the Evolution of Stress Testin g" 17:00 米財務省２年債入札 17:30 カプラン米ダラス地区連銀総裁がテキサスの銀行業界団体の会合に出席 米大統領選：第１回大統領候補テレビ討論会（日本時間２７日午前１０時） 日ＥＵ経済連携協定（ＥＰＡ）交渉（ブリュッセル） 国際原子力機関（ＩＡＥＡ）総会（ウィーン、３０日まで） 国際エネルギーフォーラム（アルジェ、２８日まで） ９月２７日（火） 06:00 独：輸入物価（連邦統計庁） Aug 08:00 台湾：鉱工業生産 Aug 08:00 ユーロ圏：Ｍ3（ＥＣＢ） Aug 12:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:00 米：Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 Jul 13:45 米：サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） Sep 13:45 米：総合ＰＭＩ速報値（マークイット） Sep 14:00 米：リッチモンド連銀製造業総合指数 Sep 14:00 米：消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Sep ◇イベント 01:00 米大統領選：第１回大統領候補テレビ討論会 02:00 アジア開銀がアジア経済見通し２０１６年版を発表 15:15 フィッシャー米ＦＲＢ副議長が講演 "Why Study Economics?" 17:00 米財務省５年債入札 ◇決算予定 ナイキ