UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（26日）＝29本、28億9055万円

(設定額を追加しました) ファンド ブラックロック・アメリカ大陸ロング・ショート・ファンド（ダイワ投 名 資一任専用） 運用会社 ブラック・ロック・ジャパン 設定上限 ３００億円 額 設定額 ２０万円 販売会社 大和証券、みずほ信託銀行 ファンド ゴールドマン・サックス日本株厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用 名 ） 運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 設定上限 １００万円（自己設定） 額 設定額 １００万円 販売会社 大和証券、みずほ信託銀行 ファンド ＵＢＳグローバル株式厳選投資ファンド Ａコース（ダイワ投資一任専用 名 ） Ｂコース（ダイワ投資一任専用） 運用会社 ＵＢＳアセット・マネジメント 設定上限 各１０億円 額 設定額 各４億円 販売会社 大和証券、ＵＢＳ証券 ファンド アムンディ円建債券アクティブ・ファンド（ダイワ投資一任専用） 名 運用会社 アムンディ・ジャパン 設定上限 ２０億円 額 設定額 １１億円 販売会社 りそな銀行、大和証券 ファンド フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド Ａコース（ダイワ投資一 名 任専用） Ｂコース（ダイワ投資一任専用） 運用会社 フィデリティ投信 設定上限 各１０億円 額 設定額 Ａコース４億０６２４万円／Ｂコース１０１万円 販売会社 大和証券、フィデリティ証券 ファンド 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Ａコース（ダイ 名 ワ投資一任専用） Ｂコース（ダイワ投資一任専用） 運用会社 大和住銀投信投資顧問 設定上限 各１億円（自己設定） 額 設定額 各１００万円 販売会社 大和証券 ファンド ダイワ日本成長株ファンド（ダイワ投資一任専用） 名 運用会社 大和証券投資信託委託 設定上限 １００万円（自己設定） 額 設定額 １００万円 販売会社 大和証券 ファンド ダイワ／ＪＰＭオルタナティブ戦略オープン（ダイワ投資一任専用） 名 運用会社 大和証券投資信託委託 設定上限 １億円（自己設定） 額 設定額 １億円 販売会社 大和証券 ファンド ダイワファンドラップ インデックス・シリーズ 名 ＴＯＰＩＸ 日経２２５インデックス 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） 日本債券インデックス 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） Ｊ─ＲＥＩＴインデックス 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） 設定上限 合計１億３８００万円（すべて自己設定） 額 ＴＯＰＩＸ １００万円 日経２２５インデックス １００万円 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）各１０ ０万円 日本債券インデックス １００万円 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）１０００ 万円 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）１億円／（為替ヘッジなし） １００万円 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）１００万 円 Ｊ─ＲＥＩＴインデックス １００万円 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）各 １０００万円 設定額 合計１億３８００万円 ＴＯＰＩＸ １００万円 日経２２５インデックス １００万円 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） 各１ ００万円 日本債券インデックス １００万円 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）１０００ 万円 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）１億円／（為替ヘッジなし） １００万円 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）１００万 円 Ｊ─ＲＥＩＴインデックス １００万円 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）各 １０００万円 販売会社 大和証券 ファンド ダイワファンドラップ インデックスプラス・シリーズ 名 ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド（為替ヘッジあり）／ （為替ヘッジなし） 外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド 運用会社 大和証券投資信託委託 設定上限 合計１億５０００万円（すべて自己設定） 額 ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド（為替ヘッジあり）／ （為替ヘッジなし）各２５００万円 外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）各 ２５００万円 ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド ５０００万円 設定額 合計１億５０００万円 ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド ヘッジあり／ヘッジなし 各２５００万円 外国投資適格社債ファンド ヘッジあり／ヘッジなし 各２５００万円 ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド ５０００万円 販売会社 大和証券 ファンド 日本好配当株ファンド２０１６─０９（限定追加型／繰上償還条項付） 名 運用会社 いちよしアセットマネジメント 設定上限 ５００億円 額 設定額 １９億１１００万円 販売会社 いちよし証券