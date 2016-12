UPDATE 1-アジア通貨動向（26日）＝総じて下落、米大統領選討論会控え

(情報を更新しました) [シンガポール 26日 ロイター] - アジア新興国通貨は総じて下落。米大統領 選候補者の初の討論会を前に投資家のリスク志向が後退している。 フィリピンペソ は商いを伴って、7年ぶりの安値に下落。株式市場からの 資金流出に加え、輸入業者のドル需要に圧迫されている。 マレーシアリンギ も石油・ガス収入への懸念から下落。石油輸出国機構(O PEC)加盟国の増産凍結での合意をめぐり疑念が生じている。 韓国ウォン も下落。アジア通貨の中で年初来の上昇率が最も高いウォンは 、一段の上昇抑制に向けた当局の介入が懸念されている。 米大統領選の民主党候補ヒラリー・クリントン氏と共和党候補ドナルド・トランプ氏 は26日、テレビ討論会で初めて直接対決する。国際貿易の分野では、貿易協定について 再交渉する方針を示すトランプ氏の方がクリントン氏よりも保護主義的とみられている。 コモンウェルス銀行(シンガポール)のアジア通貨ストラテジスト、アンディ・ジー 氏は「トランプ氏の貿易政策はアジアにとって良くない」と指摘した。 0445GMT(日本時間午後1時45分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.00 101.01 +0.00 Sing dlr 1.3617 1.3593 -0.18 Taiwan dlr 31.432 31.330 -0.32 Korean won 1108.25 1102.40 -0.53 Baht 34.66 34.66 +0.00 Peso 48.240 47.990 -0.52 Rupiah 13075 13075 +0.00 Rupee 66.74 66.65 -0.13 Ringgit 4.1330 4.1100 -0.56 Yuan 6.6699 6.6698 -0.00 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.00 120.30 +19.11 Sing dlr 1.3617 1.4177 +4.11 Taiwan dlr 31.432 33.066 +5.20 Korean won 1108.25 1172.50 +5.80 Baht 34.66 36.00 +3.86 Peso 48.24 47.06 -2.45 Rupiah 13075 13785 +5.43 Rupee 66.74 66.15 -0.88 Ringgit 4.1330 4.2935 +3.88 Yuan 6.6699 6.4936 -2.64