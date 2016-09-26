アジア株式市場サマリー（26日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［２６日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 2047.11 -6.96 -0.34 2052.76 2060.71 2042.70 前営業日終値 2054.07 台湾 加権指数 9194.52 -90.10 -0.97 9229.34 9229.34 9189.49 前営業日終値 9284.62 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5431.400 +0.103 0.00 5431.300 5436.100 5407.600 指数 前営業日終値 5431.297
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