UPDATE 1-米金融・債券市場＝価格上昇、ドイツ銀めぐる懸念や大統領選ＴＶ討論会控えた株安で

(表のレートを更新します。) [ニューヨーク 26日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 98*16.00 2.3198% 前営業日終値 98*03.00 2.3390% 10年債(指標銘柄) 17時05分 99*07.50 1.5839% 前営業日終値 98*30.50 1.6150% 5年債(指標銘柄) 16時59分 100*00.75 1.1201% 前営業日終値 99*27.75 1.1530% 2年債(指標銘柄) 15時44分 100*00.75 0.7377% 前営業日終値 99*31.75 0.7540% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 168*08.00 167*26.00 Tノート先物12月限 131*10.00 131*01.00 米金融・債券市場は国債価格が上昇。ドイツ銀行をめぐる懸念が金融株全般を圧迫し 、世界株安となったことを受けた動き。米大統領選のクリントン民主党候補とトランプ共 和党候補による初のテレビ討論会を同日夜に控え警戒感が広がったことも債券買いを誘っ たという。 指標10年債、および30年債利回りは3週間ぶり、2年債利回りは2週間ぶりの水 準にそれぞれ低下した。 アクション・エコノミクスの債券マネジング・ディレクター、キム・ルパート氏は「 逃避買いが主に債券相場を押し上げた」としたほか、ドイツ銀のほか金融機関全般に対す る懸念が強まり、株安となったことを指摘した。 ドイツ銀をめぐっては、モーゲージ担保証券(MBS)の不正販売問題について、米 当局から140億ドルの支払いを要求されている。 独誌フォーカスは週末、複数の政府関係者の話として、メルケル首相がドイツ銀行の 支援を否定したと報じた。首相はクライアン最高経営責任者(CEO)と夏に会談した際 、米司法省との問題解決で、独政府の支援は期待できないとの立場を伝えたという。 ドイツ銀はこの日、独政府からの支援の必要はないと表明したものの、同行の財務に 対する懸念が強まる中、同社株価は下落し、他の金融株も圧迫した。 終盤の取引で、10年債 は7/32高、利回りは1.589%。利回り は一時3週間ぶりの低水準となる1.574%をつけた。朝方発表された8月の米新築一 戸建て住宅販売が予想ほど減少しなかったことを受け、利回りは上昇する場面もあった。 30年債 は8/32高、利回りは2.325%。一時2.308%と3 週間ぶりの水準まで低下した。 2年債 利回りも一時2週間ぶり低水準となる0.738%をつけた。 午後に入り実施された2年債入札では、最高落札利回りが0.750%と、入札前( WI)取引の水準である0.755%を下回った。需要はさえず、応札倍率は2.65倍 と、前回8月の2.83倍に届かなかった。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 25.75 0.25 U.S. 3-year dollar swap spread 18.25 0.25 U.S. 5-year dollar swap spread 3.00 0.25 U.S. 10-year dollar swap spread -16.25 -0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -55.25 -0.25