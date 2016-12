UPDATE 1-アジア通貨動向（27日）＝上昇、米大統領選討論会受け　ルピアは約1年半ぶり高値

(情報を更新しました) [シンガポール/ジャカルタ 27日 ロイター] - アジア新興国通貨は上昇。米 大統領選の初のテレビ討論会が行われ、市場関係者の多くが民主党候補ヒラリー・クリン トン氏が優勢と判断したことを受け、リスク志向が改善している。 インドネシアルピア は1年5カ月ぶり高値。過去の納税義務を一部免除して 納税させる「租税特赦(タックス・アムネスティ)」に関連した資金流入が支援している 。 域内の大半の通貨は、米大統領選の初のテレビ討論会を控えて下落して始まった。ト ランプ氏は国際貿易の分野でより保護主義とみられており、アジア新興国にとってマイナ スとみられている。 しかしメキシコペソ が討論会の開催中に上昇。トランプ氏が大統領選に勝利 しメキシコの対米輸出に悪影響を与えるとの懸念の後退が示されたことが背景。オンライ ン賭けサイトではクリントン氏が選ばれるとの予想確率が討論会後に上昇した。 アジア新興国通貨もメキシコペソの上昇に追随。 韓国ウォン は討論会開始前はほぼ1週間ぶり安値に落ち込んだが、その後 リスク資産が上昇し輸出業者の決済需要もあり、1%近く上昇し9月9日以来の高値を付 けた。 メイバンク(シンガポール)の上級為替ストラテジスト、クリストファー・ウォン氏 は「メキシコペソの急伸は、クリントン氏が第1回の討論会で優勢となったことを示唆し ている。ドルはアジア通貨に対しても軟調に推移した」と指摘。その上で「討論会はまだ 2回残っている。政治は流動的で今後状況が変化する可能性もある」と述べた。 0545GMT(日本時間午後2時45分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 台湾市場は、台風接近に伴い休場。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 100.77 100.34 -0.43 Sing dlr 1.3583 1.3599 +0.12 *Taiwan dlr 31.432 31.432 0.00 Korean won 1098.00 1107.90 +0.90 Baht 34.57 34.61 +0.13 Peso 48.225 48.250 +0.05 Rupiah 12945 13025 +0.62 Rupee 66.49 66.60 +0.17 Ringgit 4.1160 4.1260 +0.24 Yuan 6.6697 6.6695 -0.00 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 100.77 120.30 +19.38 Sing dlr 1.3583 1.4177 +4.37 Taiwan dlr 31.432 33.066 +5.20 Korean won 1098.00 1172.50 +6.79 Baht 34.57 36.00 +4.15 Peso 48.23 47.06 -2.42 Rupiah 12945 13785 +6.49 Rupee 66.49 66.15 -0.51 Ringgit 4.1160 4.2935 +4.31 Yuan 6.6697 6.4936 -2.64