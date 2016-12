米金融・債券市場＝長期国債利回り低下、ドイツ銀めぐる不安などで

[ニューヨーク 27日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 99*11.00 2.2804% ) 前営業日終値 98*11.00 2.3270% 10年債(指標銘柄 17時05分 99*14.50 1.5599% ) 前営業日終値 99*06.00 1.5890% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*01.50 1.1151% 前営業日終値 99*31.75 1.1270% 2年債(指標銘柄) 16時40分 100*00.25 0.7461% 前営業日終値 99*31.38 0.7590% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 169*14.00 168*08.00 Tノート先物12月限 131*17.00 131*10.00 米金融・債券市場では、長期国債価格が上昇、利回りは3週間ぶりの水準に低下した 。ドイツ銀行 をめぐる不安などが材料となった。 ドイツ銀をめぐっては、モーゲージ担保証券(MBS)の不正販売問題で米当局から 140億ドルの支払いを要求されている。一部アナリストからは、米連邦準備理事会(F RB)が海外動向に神経質となるなか、ドイツ銀の存続が脅かされるような状況となれば 、この問題は米金融政策にも影を落としかねない、との声が聞かれた。 ソシエテ・ジェネラルの金利ストラテジスト、ブルーノ・ブレジンハ氏は「ドイツ銀 への不安で独連邦債への圧力が増すなか、米利回り曲線にも影響が出ている」と述べた。 10年債 利回りは一時1.546%と9月8日以来の水準に低下。30 年債 利回りも2.272%に低下した。 340億ドルの5年債入札は、直接入札者の落札比率が4.43%と、8月の前回入 札時(6.15%)から低下、6月以来3カ月ぶりの低水準となった。応札倍率は2.3 9倍と前月の2.54倍から低下。外国中銀など間接入札者の落札比率は61.4%で、 前月の68.7%に届かなかった。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 24.75 -0.75 U.S. 3-year dollar swap spread 19.00 1.00 U.S. 5-year dollar swap spread 3.50 0.50 U.S. 10-year dollar swap spread -15.25 1.00 U.S. 30-year dollar swap spread -55.50 0.00