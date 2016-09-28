29日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 0850 ８月商業動態統計 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 １０年物価連動国債（１０月債）の発行予定額等 1030 ２年利付国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ２年利付国債の入札結果 1515 ２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1535 黒田日銀総裁が全国証券大会であいさつ ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ９月２８日（水） 06:00 独：消費者信頼感指数（ＧｆＫ） Oct 11:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 12:30 米：耐久財受注（商務省） Aug ◇イベント 08:00 ドラギＥＣＢ総裁とコンスタンシオ副総裁、ＥＣＢの会合で講演 12:45 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が座談会に参加 13:30 ドラギＥＣＢ総裁、独下院議会委員会で証言 "Current developments in the euro area" 14:00 ＯＰＥＣ非公式会合 14:00 イエレン米ＦＲＢ議長が下院金融サービス委員会で証言 （ＦＲＢの金融システム監督・規制について） 14:15 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が同連銀主催の会合であいさつ 17:00 米財務省７年・変動利付き２年債入札 17:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済と金融政策について講演 20:35 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が経済見通しと金融政策について講演 23:15 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が同連銀主催会合の夕食会で講演 ９月２９日（木） 07:55 独：雇用統計（連邦雇用庁） Sep 09:00 ユーロ圏：景況感・業況感指数（欧州委員会） Sep 12:00 独：消費者物価指数速報値（連邦統計庁） Sep 12:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 12:30 米：ＧＤＰ確報値（商務省） Q2 12:30 米：企業利益改定値（商務省） Q2 14:00 米：中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Aug 23:00 韓国：鉱工業生産 Aug ◇イベント 09:00 台湾：中銀金利発表 09:00 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演（アイルラ ンド・ダブリン） 12:50 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 14:00 パウエルＦＲＢ理事が講演 "Trends in Community Bank Performance Over the Past 20 Years" 18:00 メキシコ：中銀金利発表 18:00 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁タウンホール会合に出席 20:15 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演 "Opportunities and Challenges for the Banking Industry and the Federal Reserve" 21:10 イエレンＦＲＢ議長がカンザスシティー連銀主催の会議にビデオ参加 "Banking and the Economy: A Forum for Minority Bankers" パリ国際自動車ショー（１０／１６まで） ◇決算予定 コストコ ペプシコ