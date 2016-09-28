〔マーケットアイ〕金利：日銀が国債買い入れを通告、対象は中期・超長期

［東京 ２８日 ロイター］ - レーツビューは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧になれます。

＜１０：１４＞ 日銀が国債買い入れを通告、対象は中期・超長期

日銀は午前１０時１０分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存１年超３年以下」（買入予定額４０００億円）、「同３年超５年以下」（買入予定額４２００億円）、「同１０年超２５年以下」（買入予定額２０００億円）、「同２５年超」（買入予定額１２００億円）。

日銀の国債買い入れは事前予想通り。一部に減額観測があった超長期の買い入れ額は前回から据え置かれた。国債先物は反応薄。

＜０８：５８＞ 国債先物が続伸で寄り付く、海外債券高で買いが先行

国債先物中心限月１２月限は前営業日比１２銭高の１５２円２７銭と続伸して寄り付いた。前日の欧米市場で欧州銀をめぐる懸念から安全資産の国債が買われた流れを引き継いだ。ただ、上値を買い進む動きは見られず、高寄り後は水準をやや切り下げた。

きょうは４０年債入札の翌日で、日銀の国債買い入れが予想されている。市場では「日銀買い入れ待ちの様相。１本は超長期が対象になるとみられるが、減額の思惑がくすぶり、オペに対する不透明感もくすぶっている」（国内証券）との見方が示されている。

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