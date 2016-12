UPDATE 1-アジア通貨動向（28日）＝まちまち、ルピアとウォンが上昇

(内容を更新しました) [シンガポール 28日 ロイター] - アジア通貨市場の動きはまちまち。 インドネシアルピア は0.3%高と、1年5カ月ぶり高値。過去の納税義務 を一部免除して納税させる「租税特赦(タックス・アムネスティ)」に関連した資金流入 が、引き続き支援している。 ウォン は約3週間ぶり高値を付けた。輸出企業による月末の決済需要が断 続的にみられる。 半面、マレーシアリンギ は0.5%安と、1週間ぶり安値。オーバーナイト で原油価格が下落したのが嫌気された。 ドイツ銀行の株価が27日に最安値を付けたことを受け、欧州金融セクターへの懸念 からアジア株も連れ安となっている。 サムスン・フューチャーズ(ソウル)の調査責任者、Jeong My-young氏は「欧州銀へ の懸念が出ていることで、リスク資産に対する警戒感が強まっている」との見方を示した 。さらに、「最近中国の経済が改善していることはアジア通貨を支援するかもしれないが 、戦術的なロングポジションが積み増されるだけにとどまるだろう」としたうえで、「主 要中銀が追加緩和を実施しなければ、積極的に買い増していくのは無謀のように思える」 とも述べた。 0550GMT(日本時間午後2時50分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。なお、台湾市場は、台風のため取引が中止された。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 100.57 100.43 -0.14 Sing dlr 1.3598 1.3598 0.00 *Taiwan dlr 31.432 31.432 0.00 Korean won 1095.20 1096.50 +0.12 Baht 34.60 34.58 -0.07 Peso 48.220 48.170 -0.10 Rupiah 12925 12950 +0.19 Rupee 66.47 66.48 +0.02 Ringgit 4.1300 4.1220 -0.19 Yuan 6.6703 6.6695 -0.01 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 100.57 120.30 +19.62 Sing dlr 1.3598 1.4177 +4.26 Taiwan dlr 31.432 33.066 +5.20 Korean won 1095.20 1172.50 +7.06 Baht 34.60 36.00 +4.05 Peso 48.22 47.06 -2.41 Rupiah 12925 13785 +6.65 Rupee 66.47 66.15 -0.48 Ringgit 4.1300 4.2935 +3.96 Yuan 6.6703 6.4936 -2.65 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。