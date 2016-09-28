アジア株式市場サマリー（28日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［２８日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 2053.06 -9.76 -0.47 2062.57 2062.98 2051.68 前営業日終値 2062.82 台湾 加権指数 休場 - - - - - 前営業日終値 - 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5412.400 +6.508 +0.12 5405.900 5435.000 5399.100 指数 前営業日終値 5405.892
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