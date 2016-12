UPDATE 1-米金融・債券市場＝ＯＰＥＣ減産合意で利回り小幅上昇、低下基調は継続との見方

(表のレートを更新します。) [ニューヨーク 28日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 99*05.00 2.2891% 前営業日終値 99*12.50 2.2780% 10年債(指標銘柄) 17時05分 99*11.00 1.5719% 前営業日終値 99*15.50 1.5560% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*30.50 1.1347% 前営業日終値 100*00.25 1.1230% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*31.50 0.7579% 前営業日終値 100*00.25 0.7460% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 169*08.00 169*14.00 Tノート先物12月限 131*14.00 131*17.00 米金融・債券市場では、長期国債利回りが小幅上昇。石油輸出国機構(OPEC)が 、2008年以来初めて石油生産量を減らすことで合意したとのニュースが追い風となっ た。ただ、アナリストの間からは、利回り低下トレンドは続いているとの声が聞かれた。 複数の関係筋によると、OPECは生産量を現在の日量3324万バレル近辺から同 3250万バレルに削減することで合意。加盟各国の具体的な生産量は、11月の次回総 会で合意を目指す。 同ニュースを受け、米原油先物と米株価が上昇した。 終盤の取引で、指標10年債 は1/32安、利回りは1.561%。3 0年債 は3/32安、利回りは2.282%。2年債 は横ばい、 利回りは0.75%。 米連邦準備理事会(FRB)が前週の連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げを見 送り、米経済情勢について慎重な見解を示して以降、国債利回りは低下傾向にある。さら に、ドイツ銀行 や米ウェルズ・ファーゴ をめぐる不安に加え、経済指 標が弱含む中、米債への投資妙味は強まっている。 FTNフィナンシャルの金利ストラテジスト、ジム・ボージェル氏は「このような環 境において、リスクを増やす動きに出ることは望ましくないだろう」と指摘した。 朝方発表された8月の米耐久財受注は、企業投資の先行指標となる非国防資本財から 航空機を除いたコア受注は市場の減少予想に反し、前月比0.6%増となったものの、耐 久財受注全体では前月から横ばいだった。また、7月のコア受注は当初発表の1.5%増 から0.8%増に下方修正された。 イエレンFRB議長は同日、FRBの金融システム監督・規制について米下院金融サ ービス委員会で証言した。質疑応答では、インフレ率が本格的に上昇している兆候は確認 していないとしつつも、失業率がさらに低下するとの見通しを示した。 午後に入り実施された総額280億ドルの7年債入札は、精彩を欠く内容に終ったと アナリストらは指摘した。最高落札利回りは1.389%と、入札前取引の1.390% から低下。応札倍率は2.47倍と、前月の2.38倍から上昇したものの、平均の2. 5倍は下回った。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 23.50 -1.75 U.S. 3-year dollar swap spread 18.50 -1.00 U.S. 5-year dollar swap spread 2.00 -1.50 U.S. 10-year dollar swap spread -15.25 0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -55.50 -0.25