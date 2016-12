30日の国内・海外経済指標と行事予定

*指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 0830 8月失業率 0830 8月有効求人倍率 0830 8月全国・9月東京都区部消費者物価 0830 8月家計調査 0850 日銀金融政策決定会合における主な意見(9月20・21日分) 0850 8月鉱工業生産速報 0900 黒田日銀総裁あいさつ(カナダ銀・日銀共済ワークショップ) 0910 サマーズ元米財務長官講演(カナダ銀・日銀共催ワークショップ) 1400 8月住宅着工・建設受注 1400 基調的なインフレ率を捕捉するための指標(日銀) 1900 9月外国為替平衡操作の実施状況 ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 9月29日(木) 07:55 独:雇用統計(連邦雇用庁) Sep 09:00 ユーロ圏:景況感・業況感指数(欧州委員会) Sep 12:00 独:消費者物価指数速報値(連邦統計庁) Sep 12:30 米:新規失業保険申請件数(労働省) w/e 12:30 米:GDP確報値(商務省) Q2 12:30 米:企業利益改定値(商務省) Q2 14:00 米:中古住宅販売仮契約指数(全米リアルター協会) Aug 23:00 韓国:鉱工業生産 Aug ◇イベント 09:00 台湾:中銀金利発表 09:00 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演(アイルラ ンド・ダブリン) 12:50 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 14:00 パウエルFRB理事が講演 "Trends in Community Bank Performance Over the Past 20 Years" 18:00 メキシコ:中銀金利発表 18:00 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁タウンホール会合に出席 20:15 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演 "Opportunities and Challenges for the Banking Industry and the Federal Reserve" 21:10 イエレンFRB議長がカンザスシティー連銀主催の会議にビデオ参加 "Banking and the Economy: A Forum for Minority Bankers" パリ国際自動車ショー(10/16まで) ◇決算予定 コストコ ペプシコ 9月30日(金) 00:30 韓国:製造業PMI Sep 01:45 中国:製造業PMI(財新) Sep 06:00 独:小売売上高(連邦統計庁) Aug 06:45 仏:消費支出(INSEE) Aug 07:30 タイ:外貨準備 w/e 07:30 タイ:経常収支 Aug 08:30 英:GDP確報値(国立統計局) Q2 08:30 英:経常収支(国立統計局) Q2 09:00 ユーロ圏:消費者物価指数速報値(統計局) Sep 09:00 ユーロ圏:失業率(統計局) Aug 11:30 インド:外貨準備 w/e 12:00 チリ:銅生産 Aug 12:30 米:個人所得・消費支出(商務省) Aug 13:30 ブラジル:プライマリーバランス Aug 13:45 米:シカゴ地区購買部協会景気指数 Sep 14:00 米:ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Sep ◇イベント 17:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が討論会に参加