30日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 0830 ８月失業率 0830 ８月有効求人倍率 0830 ８月全国・９月東京都区部消費者物価 0830 ８月家計調査 0850 日銀金融政策決定会合における主な意見（９月２０・２１日分） 0850 ８月鉱工業生産速報 0900 黒田日銀総裁あいさつ（カナダ銀・日銀共済ワークショップ） 0910 サマーズ元米財務長官講演（カナダ銀・日銀共催ワークショップ） 1400 ８月住宅着工・建設受注 1400 基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日銀） 1900 ９月外国為替平衡操作の実施状況 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ９月２９日（木） 07:55 独：雇用統計（連邦雇用庁） Sep 09:00 ユーロ圏：景況感・業況感指数（欧州委員会） Sep 12:00 独：消費者物価指数速報値（連邦統計庁） Sep 12:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 12:30 米：ＧＤＰ確報値（商務省） Q2 12:30 米：企業利益改定値（商務省） Q2 14:00 米：中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Aug 23:00 韓国：鉱工業生産 Aug ◇イベント 09:00 台湾：中銀金利発表 09:00 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演（アイルラ ンド・ダブリン） 12:50 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 14:00 パウエルＦＲＢ理事が講演 "Trends in Community Bank Performance Over the Past 20 Years" 18:00 メキシコ：中銀金利発表 18:00 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁タウンホール会合に出席 20:15 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演 "Opportunities and Challenges for the Banking Industry and the Federal Reserve" 21:10 イエレンＦＲＢ議長がカンザスシティー連銀主催の会議にビデオ参加 "Banking and the Economy: A Forum for Minority Bankers" パリ国際自動車ショー（１０／１６まで） ◇決算予定 コストコ ペプシコ ９月３０日（金） 00:30 韓国：製造業ＰＭＩ Sep 01:45 中国：製造業ＰＭＩ（財新） Sep 06:00 独：小売売上高（連邦統計庁） Aug 06:45 仏：消費支出（ＩＮＳＥＥ） Aug 07:30 タイ：外貨準備 w/e 07:30 タイ：経常収支 Aug 08:30 英：ＧＤＰ確報値（国立統計局） Q2 08:30 英：経常収支（国立統計局） Q2 09:00 ユーロ圏：消費者物価指数速報値（統計局） Sep 09:00 ユーロ圏：失業率（統計局） Aug 11:30 インド：外貨準備 w/e 12:00 チリ：銅生産 Aug 12:30 米：個人所得・消費支出（商務省） Aug 13:30 ブラジル：プライマリーバランス Aug 13:45 米：シカゴ地区購買部協会景気指数 Sep 14:00 米：ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Sep ◇イベント 17:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が討論会に参加