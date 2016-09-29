〔表〕きょうの投信設定（30日）＝21本

ファンド名 パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド２０１６─０９＜為替 ヘッジあり＞ ＜愛称：ハイブリッド１６─０９＞ 運用会社 パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額 ２００億円 設定額 ── 販売会社 百十四銀行 ファンド名 りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６─０９（為替ヘッジ あり）／（為替ヘッジなし） ＜愛称：ボンドマスター２０１６─０９（為替ヘッジあり）／ボンドマス ター２０１６─０９（為替ヘッジなし）＞ 運用会社 三井住友アセットマネジメント 設定上限額 各３０００億円 設定額 ── 販売会社 近畿大阪銀行、埼玉りそな銀行、りそな銀行 ファンド名 あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１６─０９＜ 愛称：メジャー・スピリット３＞ 運用会社 三井住友アセットマネジメント 設定上限額 各３００億円 設定額 ── 販売会社 足利銀行 ファンド名 日系企業外貨建て社債ファンド（為替ヘッジあり）２０１６─０９＜愛称 ：新日本晴＞ 運用会社 三井住友アセットマネジメント 設定上限額 ２００億円 設定額 ── 販売会社 いちよし証券、宮崎銀行 ファンド名 ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり） ２０１６─０９ 運用会社 大和証券投資信託委託 設定上限額 ２００億円 設定額 ── 販売会社 大和証券 ファンド名 ロボット戦略 世界分散ファンド＜愛称：資産の番人＞ 運用会社 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント 設定上限額 ２０００億円 設定額 ── 販売会社 今村証券、ＳＢＩ証券、常陽証券、高木証券、楽天証券、水戸証券 ファンド名 むさしのコア投資ファンド（安定型）／（成長型） ＜愛称：むさしのラップ・ファンド（安定型）／（成長型）＞ 運用会社 ちばぎんアセットマネジメント 設定上限額 各３００億円 設定額 ── 販売会社 武蔵野銀行 ファンド名 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ）／（為 替ヘッジなし） 運用会社 ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額 各１０００億円 設定額 ── 販売会社 みずほ証券 ファンド名 トヨタモータークレジット／トヨタグループ債券ファンド 運用会社 三井住友アセットマネジメント 設定上限額 １０万円 設定額 ── 販売会社 三菱ＵＦＪ信託銀行 ファンド名 ＤＣ米国連続増配成長株オープン 運用会社 岡三アセットマネジメント 設定上限額 １００万円（自己設定） 設定額 ── 販売会社 岡三証券 ファンド名 ニッセイ／ＭＦＳ外国株低ボラティリティ運用ファンド 運用会社 ニッセイアセットマネジメント 設定上限額 １００万円 設定額 ── 販売会社 楽天証券 ファンド名 ＤＣ日本連続増配成長株オープン 運用会社 岡三アセットマネジメント 設定上限額 １００万円（自己設定） 設定額 ── 販売会社 岡三証券 ファンド名 ＤＣ日本Ｊリートオープン 運用会社 岡三アセットマネジメント 設定上限額 １００万円（自己設定） 設定額 ── 販売会社 岡三証券 ファンド名 ロボット・テクノロジー関連株ファンド ─ロボテック─（為替ヘッジあり ） 運用会社 大和証券投資信託委託 設定上限額 １０００万円（自己設定） 設定額 ── 販売会社 りそな銀行 ファンド名 ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年１回決算型） ─ロボテック（ 年１回）─（為替ヘッジあり） 運用会社 大和証券投資信託委託 設定上限額 １００万円（自己設定） 設定額 ── 販売会社 りそな銀行 ファンド名 オーストラリアＲＥＩＴファンド（為替ヘッジあり）（毎月決算型）／（ 為替ヘッジなし）（毎月決算型） 運用会社 三菱ＵＦＪ国際投信 設定上限額 各１０００万円（自己設定） 設定額 ── 販売会社 三菱ＵＦＪ信託銀行 ファンド名 みのりの投信（確定拠出年金専用） 運用会社 ポートフォリア 設定上限額 １０万円（自己設定） 設定額 ── 販売会社 北国銀行、ＳＢＩ証券、三井住友信託銀行