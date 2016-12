UPDATE 1-アジア通貨動向（29日）＝上昇後に失速、ＯＰＥＣ減産履行への疑念で

(情報を更新しました) [シンガポール 29日 ロイター] - アジア新興国通貨の大半は29日、石油輸 出国機構(OPEC)の減産合意を受けて一時上昇したが、その後失速した。OPECが どのように減産合意を履行するのか不透明感が広がったほか、米大統領選を控えた警戒感 から積極的に買い増す動きにはならなかった。 OPEC減産合意を受けた原油価格 急伸を背景に、マレーシアリンギ MYR=MYなどのアジア通貨は、朝方こそは買いが先行していた。ただし、合意履行への疑 念が高まると原油価格が後退、アジア通貨も大半が上昇の勢いを失う展開となっている。 原油価格の回復に伴い、リンギは一時、1ドル=4.1000リンギに上昇し、9月 22日以来の高値をつけた。マレーシアは原油・ガス輸出への依存度が高いことから、リ ンギは原油価格の動向に左右されやすい。リンギ相場はその後、上昇分の一部を失った。 台湾ドルも堅調。台湾株 が0.8%超上昇したほか、海外金融機関の需要も 強い。輸出業者も四半期末の決済目的で台湾ドルを買った。ただ、石油輸入業者が、1米 ドル=31.200台湾ドル付近で決済のために米ドルを買い、台湾ドルの頭を抑えた。 韓国ウォンは0.5%上昇し、1ドル=1091.6ウォンと9月8日以来の高値を つけた。ただ石油輸入業者が決済のためドルを買い急いだため、ウォンは下げに転じた。 0610GMT(日本時間午後3時10分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.70 100.70 -0.99 Sing dlr 1.3635 1.3592 -0.32 Taiwan dlr 31.350 31.432 +0.26 Korean won 1098.31 1096.80 -0.14 Baht 34.63 34.61 -0.05 Peso 48.300 48.250 -0.10 Rupiah 12970 12945 -0.19 Rupee 66.54 66.46 -0.12 Ringgit 4.1160 4.1360 +0.49 Yuan 6.6710 6.6750 +0.06 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.70 120.30 +18.29 Sing dlr 1.3635 1.4177 +3.98 Taiwan dlr 31.350 33.066 +5.47 Korean won 1098.31 1172.50 +6.75 Baht 34.63 36.00 +3.96 Peso 48.30 47.06 -2.57 Rupiah 12970 13785 +6.28 Rupee 66.54 66.15 -0.59 Ringgit 4.1160 4.2935 +4.31 Yuan 6.6710 6.4936 -2.66