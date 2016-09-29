アジア株式市場サマリー（29日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリック してご覧になれます ［２９日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 2068.72 +15.66 +0.76 2063.74 2072.09 2063.74 前営業日終値 2053.06 台湾 加権指数 9270.90 +76.38 +0.83 9241.61 9303.13 9238.49 前営業日終値 9194.52 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ指数 5471.300 +58.950 +1.09 5412.400 5473.300 5412.400 前営業日終値 5412.350
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