30日の国内・海外経済指標と行事予定

(９月３０日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0820 閣議、閣議後会見 0830 ８月失業率 0830 ８月有効求人倍率 0830 ８月全国・９月東京都区部消費者物価 0830 ８月家計調査 0850 日銀金融政策決定会合における主な意見（９月２０・２１日分） 0850 ８月鉱工業生産速報 0855 衆議院予算委員会 0900 黒田日銀総裁あいさつ（カナダ銀・日銀共催ワークショップ） 0910 サマーズ元米財務長官講演（カナダ銀・日銀共催ワークショップ） 1400 ８月住宅着工・建設受注 1400 基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日銀） 1730 経済財政諮問会議 1855 石原経済再生相会見 1900 ９月外国為替平衡操作の実施状況 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ９月３０日（金） 00:30 韓国：製造業ＰＭＩ Sep 01:45 中国：製造業ＰＭＩ（財新） Sep 06:00 独：小売売上高（連邦統計庁） Aug 06:45 仏：消費支出（ＩＮＳＥＥ） Aug 07:30 タイ：外貨準備 w/e 07:30 タイ：経常収支 Aug 08:30 英：ＧＤＰ確報値（国立統計局） Q2 08:30 英：経常収支（国立統計局） Q2 09:00 ユーロ圏：消費者物価指数速報値（統計局） Sep 09:00 ユーロ圏：失業率（統計局） Aug 11:30 インド：外貨準備 w/e 12:00 チリ：銅生産 Aug 12:30 米：個人所得・消費支出（商務省） Aug 13:30 ブラジル：プライマリーバランス Aug 13:45 米：シカゴ地区購買部協会景気指数 Sep 14:00 米：ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Sep ◇イベント 17:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が討論会に参加