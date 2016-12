UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格が小幅高、ドイツ銀問題でリスクオフ

(レートを更新しました) [ニューヨーク 29日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 99*13.00 2.2774% ) 前営業日終値 99*05.50 2.2880% 10年債(指標銘柄 17時05分 99*15.00 1.5582% ) 前営業日終値 99*12.50 1.5670% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*01.50 1.1153% 前営業日終値 99*31.25 1.1300% 2年債(指標銘柄) 16時58分 100*00.75 0.7382% 前営業日終値 99*31.75 0.7540% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 169*20.00 169*08.00 Tノート先物12月限 131*17.50 131*14.00 米金融・債券市場では、国債価格が小幅高。利回りは低下した。ドイツ銀をめぐり新 たな懸念が浮上するなかリスク選好が後退、安全とみられる国債に資金が流れた。 ブルームバーグは、顧客の一部ヘッジファンドが余剰キャッシュとポジションをドイ ツ銀から引き揚げたと報じた。これについて、ドイツ銀の広報担当は、トレーディング顧 客の大半は同社の安定的な財務状況を理解していると確信しているとコメントした。同社 株は欧州市場 で1%高。一方、同社の米国預託証券(ADR) は7%近 く値下がりした。 キャンター・フィッツジェラルド(ニューヨーク)の米国債アナリスト兼トレーダー 、ジャスティン・レデラー氏は「市場の材料はドイツ銀一色で、主要な市場はおおむねリ スクオフとなった」と述べた。 市場関係者らは地政学的な要因に加え、米大統領選をめぐる不透明感も国債相場の下 支えになり得ると指摘している。終盤の取引で、指標10年債 は2/32高 。利回りは1.558%に低下した。 世界的な不透明感や大統領選を前に米連邦準備理事会(FRB)が利上げを見送ると の見方からイールドカーブはスティープ化。5・30年債の利回り格差 は 116ベーシスポイント(bp)に拡大した。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 24.75 1.25 U.S. 3-year dollar swap spread 19.75 1.25 U.S. 5-year dollar swap spread 2.75 0.75 U.S. 10-year dollar swap spread -14.75 0.75 U.S. 30-year dollar swap spread -54.75 0.75