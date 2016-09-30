UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（30日）＝21本、423億1297万円

(設定額を追加しました) ファンド名 パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド２０１６─０９＜為替 ヘッジあり＞ ＜愛称：ハイブリッド１６─０９＞ 運用会社 パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額 ２００億円 設定額 ５９億０６８４万円 販売会社 百十四銀行 ファンド名 りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６─０９（為替ヘッジ あり）／（為替ヘッジなし） ＜愛称：ボンドマスター２０１６─０９（為替ヘッジあり）／ボンドマス ター２０１６─０９（為替ヘッジなし）＞ 運用会社 三井住友アセットマネジメント 設定上限額 各３０００億円 設定額 為替ヘッジあり１１１億０２０８万円／為替ヘッジなし１４億３４７２万 円 販売会社 近畿大阪銀行、埼玉りそな銀行、りそな銀行 ファンド名 あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１６─０９＜ 愛称：メジャー・スピリット３＞ 運用会社 三井住友アセットマネジメント 設定上限額 ３００億円 設定額 ２６億７７２６万円 販売会社 足利銀行 ファンド名 日系企業外貨建て社債ファンド（為替ヘッジあり）２０１６─０９＜愛称 ：新日本晴＞ 運用会社 三井住友アセットマネジメント 設定上限額 ２００億円 設定額 ５２億５５４０万円 販売会社 いちよし証券、宮崎銀行 ファンド名 ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり） ２０１６─０９ 運用会社 大和証券投資信託委託 設定上限額 ２００億円 設定額 １８億２９８４万円 販売会社 大和証券 ファンド名 ロボット戦略 世界分散ファンド＜愛称：資産の番人＞ 運用会社 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント 設定上限額 ２０００億円 設定額 ３１億１４４１万円 販売会社 今村証券、ＳＢＩ証券、常陽証券、高木証券、楽天証券、水戸証券 ファンド名 むさしのコア投資ファンド（安定型）／（成長型） ＜愛称：むさしのラップ・ファンド（安定型）／（成長型）＞ 運用会社 ちばぎんアセットマネジメント 設定上限額 各３００億円 設定額 安定型９億９９９７万円／成長型９億７８４３万円 販売会社 武蔵野銀行 ファンド名 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ）／（為 替ヘッジなし） 運用会社 ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額 各１０００億円 設定額 限定為替ヘッジ２０億４５０２万円／為替ヘッジなし６９億３３７５万円 販売会社 みずほ証券 ファンド名 トヨタモータークレジット／トヨタグループ債券ファンド 運用会社 三井住友アセットマネジメント 設定上限額 １０万円 設定額 １０万円 販売会社 三菱ＵＦＪ信託銀行 ファンド名 ＤＣ米国連続増配成長株オープン 運用会社 岡三アセットマネジメント 設定上限額 １００万円（自己設定） 設定額 １００万円 販売会社 岡三証券 ファンド名 ニッセイ／ＭＦＳ外国株低ボラティリティ運用ファンド 運用会社 ニッセイアセットマネジメント 設定上限額 １００万円 設定額 １００万円 販売会社 楽天証券 ファンド名 ＤＣ日本連続増配成長株オープン 運用会社 岡三アセットマネジメント 設定上限額 １００万円（自己設定） 設定額 １００万円 販売会社 岡三証券 ファンド名 ＤＣ日本Ｊリートオープン 運用会社 岡三アセットマネジメント 設定上限額 １００万円（自己設定） 設定額 １００万円 販売会社 岡三証券 ファンド名 ロボット・テクノロジー関連株ファンド ─ロボテック─（為替ヘッジあり ） 運用会社 大和証券投資信託委託 設定上限額 １０００万円（自己設定） 設定額 １０００万円 販売会社 りそな銀行 ファンド名 ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年１回決算型） ─ロボテック（ 年１回）─（為替ヘッジあり） 運用会社 大和証券投資信託委託 設定上限額 １００万円（自己設定） 設定額 １００万円 販売会社 りそな銀行 ファンド名 オーストラリアＲＥＩＴファンド（為替ヘッジあり）（毎月決算型）／（ 為替ヘッジなし）（毎月決算型） 運用会社 三菱ＵＦＪ国際投信 設定上限額 各１０００万円（自己設定） 設定額 各１０００万円 販売会社 三菱ＵＦＪ信託銀行 ファンド名 みのりの投信（確定拠出年金専用） 運用会社 ポートフォリア 設定上限額 １０万円（自己設定） 設定額 １０万円 販売会社 北国銀行、ＳＢＩ証券、三井住友信託銀行