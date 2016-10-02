〔表〕きょうの投信設定（3日）＝7本

ファンド名 ひふみ年金 運用会社 レオス・キャピタルワークス 設定上限額 １００万円（自己設定） 設定額 ── 販売会社 ＳＢＩ証券、福岡銀行、三井住友信託銀行 ファンド名 楽天ターゲットイヤー２０３０／２０４０／２０５０ 運用会社 楽天投信投資顧問 設定上限額 各１００億円 設定額 ── 販売会社 三井住友信託銀行、楽天証券 ファンド名 優先リート・オープン（為替ヘッジあり）＜愛称：イールド・スター・オープ ン・円シフト＞ 運用会社 大和証券投資信託委託 設定上限額 １００万円（自己設定） 設定額 ── 販売会社 りそな銀行 ファンド名 たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞ 運用会社 ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額 ２０００万円（自己設定） 設定額 ── 販売会社 みずほ銀行、ＳＢＩ証券、楽天証券 ファンド名 たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞ 運用会社 ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額 １００万円（自己設定） 設定額 ── 販売会社 みずほ銀行、ＳＢＩ証券、楽天証券