〔表〕きょうの投信設定（3日）＝7本

Investing |
ファンド名 ひふみ年金 運用会社 レオス・キャピタルワークス 設定上限額 １００万円（自己設定） 設定額 ── 販売会社 ＳＢＩ証券、福岡銀行、三井住友信託銀行 ファンド名 楽天ターゲットイヤー２０３０／２０４０／２０５０ 運用会社 楽天投信投資顧問 設定上限額 各１００億円 設定額 ── 販売会社 三井住友信託銀行、楽天証券 ファンド名 優先リート・オープン（為替ヘッジあり）＜愛称：イールド・スター・オープ ン・円シフト＞ 運用会社 大和証券投資信託委託 設定上限額 １００万円（自己設定） 設定額 ── 販売会社 りそな銀行 ファンド名 たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞ 運用会社 ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額 ２０００万円（自己設定） 設定額 ── 販売会社 みずほ銀行、ＳＢＩ証券、楽天証券 ファンド名 たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞ 運用会社 ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額 １００万円（自己設定） 設定額 ── 販売会社 みずほ銀行、ＳＢＩ証券、楽天証券
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
ＦＲＢも悩む｢トランプ占い｣
トランプ相場は政策待ちの時間帯に入っており、利上げ加速を前提に動くことはリスクを伴うとＳＭＢＣフレンド証の岩下真理氏は指摘。 記事の全文
為替動かした人物トップ10
２０１６年のドル円相場に影響を与えた人物トップ１０の１位はトランプ氏で異論はないだろうと三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文