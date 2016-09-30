アジア通貨動向（30日）＝総じて軟調、人民元はほぼ横ばい

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［ ３０日 ロイター］ - ０１３４ＧＭＴ（日本時間午前１０時３４分）現在のア ジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.01 101.04 +0.02 Sing dlr 1.3654 1.3642 -0.09 Taiwan dlr 31.365 31.356 -0.03 Korean won 1104.00 1098.80 -0.47 Baht 34.69 34.63 -0.17 Peso 48.480 48.330 -0.31 Rupiah 12985 12970 -0.12 Rupee 66.85 66.85 0.00 Ringgit 4.1430 4.1220 -0.51 Yuan 6.6680 6.6695 +0.02 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.01 120.30 +19.10 Sing dlr 1.3654 1.4177 +3.83 Taiwan dlr 31.365 33.066 +5.42 Korean won 1104.00 1172.50 +6.20 Baht 34.69 36.00 +3.78 Peso 48.48 47.06 -2.93 Rupiah 12985 13785 +6.16 Rupee 66.85 66.15 -1.04 Ringgit 4.1430 4.2935 +3.63 Yuan 6.6680 6.4936 -2.62
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