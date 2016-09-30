［東京 ３０日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 30 September, 2016----------------------------------------
●海外● ◇イベント 17:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が討論会に参加
Saturday, 01 October, 2016----------------------------------------
中国国慶節
Sunday, 02 October, 2016----------------------------------------
ハンガリーがＥＵによる難民受入れ枠の是非問う国民投票 オーストリア大統領選の決選投票 豪州、夏時間に移行
Monday, 03 October, 2016---------------------------------------- 0850 日本：９月調査日銀短観 ●海外● ◇休場 中国、韓国
Tuesday, 04 October, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：９月調査日銀短観の全容 0850 日本：９月マネタリーベース（日銀） 0850 日本：９月調査日銀短観・企業の物価見通し 1030 日本：１０年利付国債の入札発行 1245 日本：１０年利付国債の入札結果 1500 日本：９月国内ユニクロ既存店売上高（ファーストリテイリング） 1500 Ｊフロントリテイリング ３─８月期決算 1515 日本：１０年利付国債の第ii非価格競争入札結果
●海外● ◇イベント 03:30 豪中銀理事会（金利発表） 05:30 インド：中銀金利発表 12:05 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演
"Economic Outlook, October 2016" 23:50 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演米大統領選：副大統領候補テレビ討論会
◇休場 中国
Wednesday, 05 October, 2016---------------------------------------- 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1030 日本：３０年利付国債（１０月債）の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1400 日本：需給ギャップと潜在成長率（日銀） 1430 日商会頭会見 1500 イオン ３─８月期決算
●海外● ◇イベント 13:30 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が会合で挨拶 17:00 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が米マーシャル大学の学生と対話 21:00 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が米マーシャル大学で講義 "Does Federal Reserve Governance Need Reform?" ポーランド：中銀金利発表 アイスランド：中銀金利発表 ＥＣＢ理事会（金利発表なし）
◇休場 中国
Thursday, 06 October, 2016---------------------------------------- 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：１０年物価連動国債の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：１０年物価連動国債の入札結果 1500 7&iHD ３─８月期決算 1515 日本：１０年物価連動国債の第ii非価格競争入札結果
●海外● ◇イベント 15:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件
◇休場 中国
Friday, 07 October, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1030 日本：５年利付国債（１０月債）の発行予定額等 1400 日本：消費活動指数（日銀）
●海外● ◇イベント 16:45 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 ＩＭＦ・世銀年次総会
◇休場 中国
Sunday, 09 October, 2016----------------------------------------
米大統領選：第２回大統領候補テレビ討論会
Monday, 10 October, 2016----------------------------------------
●海外● ◇休場 米国［コロンブスデー、株式市場は通常通り］、香港
Tuesday, 11 October, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見
●海外● ◇イベント 02:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁、現在の経済情勢と金融政策について講演（シドニー）
◇休場 インド
Wednesday, 12 October, 2016---------------------------------------- 1500 日本：９月日本工作機械受注
●海外● ◇イベント 17:00 米財務省３年債入札 17:00 米財務省１０年債入札 18:00 ９月２０─２１日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表
◇休場 インド
Thursday, 13 October, 2016---------------------------------------- 0850 日本：９月貸出・預金動向（日銀） 1330 日本：生活意識に関するアンケート調査（日銀） 1500 ファーストリテイリング １６年８月期決算
●海外● ◇イベント 16:15 ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁、経済見通しについて講演 17:00 米財務省３０年債入札 17:00 米財務省インフレ指数連動３０年債入札 韓国：中銀金利発表
Friday, 14 October, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：９月マネーストック（日銀） 0850 日本：９月企業物価指数（日銀） 1500 日本：９月投信概況
●海外● ◇イベント イエレン米ＦＲＢ議長、ボストン地区連銀主催の会合で講演 "The Elusive "Great" Recovery: Causes and Implications for Future Business Cycle Dynamics" 12:30 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が会合であいさつ
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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