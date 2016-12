UPDATE 1-アジア通貨動向（30日）＝大半が下落、ドイツ銀行めぐる懸念で地合い悪化

(情報を更新しました) [シンガポール 30日 ロイター] - アジア新興国通貨は大半が下落した。ドイ ツ銀行をめぐる警戒感で地合いが悪化した。 一方、インドルピー はアジア通貨全般に見られる下落は回避した。インドと パキスタンの地政学的な緊張感が一段とエスカレートする中で、様子見となっている。 フィリピンペソ は7年ぶり安値を更新、月間下落率は16年ぶりの大きさ だった。ドゥテルテ大統領の政策で海外投資家がフィリピンから逃げ出すと懸念された。 マレーシアリンギ は1週間半ぶりの安値水準を付けている。原油価格の回復 が支援材料となったが、月末の企業のドル需要が原油高の影響を相殺する格好となった。 9月月間と第3・四半期の騰落は、現時点では大半がプラス。米連邦準備理事会(F RB)当局者が非常に緩やかなペースで利上げすると示唆したことを受けて、安心感が広 がった。インドネシアルピア は9月に2.1%上昇、第3・四半期に1.7%上 昇。韓国ウォン は9月に1.4%上昇し、第3・四半期に4.8%上昇した。 0450GMT(日本時間午後1時50分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.24 101.04 -0.20 Sing dlr 1.3652 1.3642 -0.07 Taiwan dlr 31.320 31.356 +0.11 Korean won 1099.50 1098.80 -0.06 Baht 34.69 34.63 -0.17 Peso 48.485 48.330 -0.32 Rupiah 12995 12970 -0.19 Rupee 66.66 66.85 +0.28 Ringgit 4.1410 4.1220 -0.46 Yuan 6.6698 6.6695 -0.00 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.24 120.30 +18.83 Sing dlr 1.3652 1.4177 +3.85 Taiwan dlr 31.320 33.066 +5.57 Korean won 1099.50 1172.50 +6.64 Baht 34.69 36.00 +3.78 Peso 48.49 47.06 -2.94 Rupiah 12995 13785 +6.08 Rupee 66.66 66.15 -0.76 Ringgit 4.1410 4.2935 +3.68 Yuan 6.6698 6.4936 -2.64