アジア株式市場サマリー（30日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［３０日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 2043.63 -25.09 -1.21 2054.25 2056.33 2042.77 前営業日終値 2068.72 台湾 加権指数 9166.85 -104.05 -1.12 9240.44 9240.65 9160.91 前営業日終値 9270.90 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ指 5435.900 -35.359 -0.65 5471.300 5471.300 5417.700 数 前営業日終値 5471.259
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