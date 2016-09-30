TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（1日）

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◆経済・政治・社会関連ニュース > ＩＭＦ、人民元のＳＤＲ構成通貨採用に伴う新たな相対比率発表 > 米大統領選、クリントン氏がトランプ氏を5％リード＝世論調査 > 株発行による資金調達が7─9月に回復、金融市場の混乱収束で > 9月ＯＰＥＣ産油量は過去最高の見込み、イラク・リビア押し上げ > 米経済成長率、第3四半期は＋2.4％＝アトランタ連銀ＧＤＰナウ > 株式・社債・新興国ファンドに資金流入、リスクオンか＝ＢＡＭＬ > 9月の米ミシガン大消費者信頼感指数確報値は91.2（予想：90.0） > 9月のシカゴ地区購買部協会景気指数は54.2（予想：52.0）、前月は51.5 > 中南米金融市場＝通貨上昇、ドイツ銀和解報道好感 ブラジル株横ばい > ＮＹ市場サマリー（30日） > 新興国市場サマリー（30日） > 〔表〕ＮＹ外為市場＝対ドル／各国通貨相場（30日） > 米金融・債券市場＝利回り上昇、ドイツ銀の株価回復でリスク選好改善 > 〔表〕ＩＭＭ通貨先物の取組＝ＣＦＴＣ（9月27日終了週） > ＮＹ外為市場＝ドイツ銀懸念和らぎユーロ持ち直し、円高は3四半期連続 > 米国株式市場＝反発、ドイツ銀持ち直し金融株に買い > ロンドン株式市場＝反落、1次産品株とキャピタに売り > 欧州株式市場＝上昇、ドイツ銀大きく買われる > ＥＵ、パリ協定の一括批准で合意 > 米8月個人消費支出0.1％減、物価上昇は加速 > ユーロ／ドル上昇、ドイツ銀懸念和らぐ 円やスイスフランの重しに > シカゴ日経平均先物（30日） > ギリシャ、10月のユーロ圏会合まで次回融資の条件達成へ＝高官 > 株発行による資金調達が7─9月に回復、金融市場の混乱収束で > コロンビア中銀、政策金利7.75％に据え置き インフレ高止まり > 欧州市場サマリー（30日） > 米景気に過熱の兆候なし、利上げ急ぐ必要ない＝ダラス連銀総裁 > 米石油掘削リグ稼働が増加、四半期では2年ぶり高い伸び > 米ＦＲＢ、リバースレポで4125億ドル吸収 12月以来最大 > ユーロ圏金融・債券市場＝独連邦債利回り横ばい、ドイツ銀株急反発で逃避買い失速 > 世界外貨準備のドル比率低下、円は上昇＝ＩＭＦ > 米国株式市場・序盤＝小幅高、金融株に買い > スイスフラン急落、中銀が介入との観測 > 米レポ金利が約8年ぶり高水準、銀行部門懸念の高まりなど背景 > 8月の米ＰＣＥ価格指数は前年比+1.0％ > ロシア、ＯＰＥＣと生産制限で合意なら具体策検討＝エネルギー相 > 中国北京市、住宅開発向け土地供給を拡大へ > 8月の香港小売売上高、前年比10.5％減 18カ月連続マイナス > 今年のロシア財政赤字、ＧＤＰ比3.5─3.7％となる可能性＝財務相 > 東南アジア株式＝下落、ジャカルタ市場はたばこ税引き上げ響く > ユーロ圏ＣＰＩ速報値、9月は前年比で予想と一致 石油下落の影響後退 > スイスフラン急落、中銀が介入との観測 > 景気刺激で世界的な協調不要、回復続く＝独連銀理事 > 英7月サービス指数は+0.4％、第2四半期ＧＤＰ確報値は前期比+0.7％

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