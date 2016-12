米金融・債券市場＝利回り上昇、ドイツ銀の株価回復でリスク選好改善

[ニューヨーク 30日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 98*17.00 2.3184% ) 前営業日終値 99*15.50 2.2740% 10年債(指標銘柄 17時05分 99*03.50 1.5979% ) 前営業日終値 99*15.50 1.5560% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*28.25 1.1492% 前営業日終値 100*01.25 1.1170% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*31.00 0.7658% 前営業日終値 100*00.25 0.7460% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 168*05.00 169*20.00 Tノート先物12月限 131*04.00 131*17.50 米金融・債券市場では、国債利回りが上昇。ドイツ銀行 の株価回復を受け てリスク選好の動きが強まった。また、朝方発表された米経済指標は概ね堅調な内容とな り、連邦準備理事会(FRB)が12月に利上げに動くとの見方を支えた。 ドイツ銀がモーゲージ担保証券(MBS)の不正販売問題をめぐり、当初見込まれて いた最大140億ドルを大幅に下回る54億ドルを支払い米司法省と和解する方向で合意 に近付いているとの報道が材料視された。 同報道を手がかりに、ドイツ銀株は欧州市場で約6%高、米預託証券(ADR)<DB. N>は14%高でこの日の取引を終えた。 FTNフィナンシャルの金利ストラテジスト、ジム・ボジェル氏は「ドイツ銀の株価 は強含んで今週の取引を終えたが、同行をめぐる問題に伴う債券市場への影響は少なくと も10月第1、2週まで続くだろう」と語った。 ただ、ドイツ銀をめぐる状況は急転しかねないとの懸念が漂う中、シーポート・グロ ーバルのマネジング・ディレクター、トム・ディガロマ氏は「市場参加者は週末に起こり 得る動向に不安を感じている」と指摘した。 米指標では、8月の個人消費支出(インフレ調整後)は前月比0.1%減と、市場の 増加予想に反し7カ月ぶりに落ち込んだ。ただ、変動の大きい食品とエネルギーを除いた コア個人消費支出(PCE)指数は0.2%上昇、前年同月比では1.7%上昇とFRB が物価の目標としている2%に近づいた。9月のシカゴ地区購買部協会景気指数は54. 25と、前月の51.5から上昇した。 終盤の取引で、指標10年債 は12/32安、利回りは1.597%。 30年債 利回りは一時1週間ぶりの高水準に達した。その後は価格は1 ポイント安、利回りは2.319%。 2年債 は1/32安、利回りは0.761%。利回りは欧州時間に6週間 ぶりの低水準となる0.718%をつけた。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 24.75 -0.75 U.S. 3-year dollar swap spread 19.25 -0.75 U.S. 5-year dollar swap spread 3.00 0.00 U.S. 10-year dollar swap spread -14.25 0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -54.00 0.50