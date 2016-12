UPDATE 1-アジア通貨動向（3日）＝上昇、ドイツ銀めぐる懸念が後退

(内容を更新しました) [シンガポール 3日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半の新興国通貨が上 昇。ドイツ銀行が巨額制裁金の減額を求めて米司法省と交渉しているとの報道を受け、リ スク許容度が回復している。 中国国家統計局がこの日発表した9月の製造業購買担当者景気指数(PMI)は50 .4で前月から横ばいとなった。最近の同国経済のモメンタムの継続が示されたことも、 リスクセンチメント回復の背景。 ただ、一段の上昇を見込む向きは少ない。スコシア銀行(シンガポール)の為替スト ラテジスト、Qi Gao氏は「この日の市場はリスクオンになっているが、アジア新興国通貨 の一段高を保証するものではないかもしれない。米大統領選、米連邦準備理事会(FRB )の金融政策、ドイツの銀行セクターなどが不透明であるためだ」との見方を示した。 中国や韓国などの市場が休場となっているため、商いは全般的に薄い。 インドネシアルピア は上昇。同国は7月に、資産や所得を正しく申告してい なかった納税者が自主的に申告するなどした場合、加算税や刑事告発を免除する「租税特 赦(タックス・アムネスティ)」を導入。海外に流出した資産を国内に環流させることな どで税収増を狙った制度だが、これに関連したオフショア資産の流入は9月に2500億 ドルに上った。 フィリピンペソ は反発。世界銀行はこの日、今後2年間の経済成長率が当 初予想の6.2%を上回る可能性があることを明らかにした。 0400GMT(日本時間午後1時)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下 の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 *中国、マレーシア、韓国市場は休場 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.42 101.42 +0.00 Sing dlr 1.3652 1.3631 -0.15 Taiwan dlr 31.335 31.366 +0.10 *Korean won 1101.30 1101.30 0.00 Baht 34.62 34.67 +0.14 Peso 48.330 48.500 +0.35 Rupiah 12985 13047 +0.48 Rupee 66.49 66.61 +0.18 *Ringgit 4.1320 4.1320 0.00 *Yuan 6.6745 6.6745 0.00 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.42 120.30 +18.62 Sing dlr 1.3652 1.4177 +3.85 Taiwan dlr 31.335 33.066 +5.52 Korean won 1101.30 1172.50 +6.47 Baht 34.62 36.00 +3.99 Peso 48.33 47.06 -2.63 Rupiah 12985 13785 +6.16 Rupee 66.49 66.15 -0.51 Ringgit 4.1320 4.2935 +3.91 Yuan 6.6745 6.4936 -2.71