〔テクニカルデータ〕東証1部ＲＳＩランキング＝3日

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［東京 ３日 ロイター］ - 東証１部上場銘柄のう ち、ＲＳＩ（相対力指数）のランキング（上位・下位１５ 位ずつ）は以下の通り。 [RSI 70以上(上 5.68%(*) 位）] RIC 銘柄名 RSI 01 ホクシン 93.66 02 東海運 84.80 03 菱洋エレクトロ 83.57 04 さくらインターネット 83.19 05 フォーカスシステムズ 82.12 06 ハリマ化成グループ 81.94 07 ジーフット 81.90 08 ネクシィーズグループ 80.27 09 オーバル 80.05 10 コナミＨＬＤＧ 78.19 11 アサヒグループＨＬＤＧ 78.07 12 良品計画 77.96 13 アツギ 77.36 14 フュージョンパートナー 77.14 15 伊藤園 77.06 [RSI 30以下(下 0.63%(*) 位）] RIC 銘柄名 RSI 01 川崎重工業 24.73 02 杉本商事 27.27 03 ゴールドウイン 27.85 04 三晃金属工業 27.87 05 あおぞら銀行 28.08 06 ＥＲＩ ＨＬＤＧ 28.82 07 四国電力 28.91 08 ダイドーリミテッド 29.41 09 鉄建建設 29.58 10 デンソー 29.75 11 石井鉄工所 29.85 12 三菱重工業 29.98 （*）：ＲＳＩが７０以上、または３０以下の銘柄の割合
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