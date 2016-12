UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り上昇、好調な製造業指数受け利上げ観測高まる

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 3日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 97*31.00 2.3449% 前営業日終値 98*07.00 2.3330% 10年債(指標銘柄) 17時05分 98*27.00 1.6273% 前営業日終値 99*01.00 1.6060% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*23.00 1.1832% 前営業日終値 99*27.75 1.1520% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*29.00 0.7976% 前営業日終値 99*31.00 0.7660% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 168*02.00 168*05.00 Tノート先物12月限 130*30.50 131*04.00 米金融・債券市場では国債利回りが上昇した。朝方発表された9月の米ISM製造業 景気指数が好調だったことで米経済成長に対する期待から利上げ観測が高まったことが背 景。 終盤の取引で10年債 利回りは1.62%と、前営業日終盤の1.61 %から上昇している。 米連邦準備理事会(FRB)による利上げ時期を見極めようと7日に発表される9月 の雇用統計に注目が集まるなか、この日に米供給管理協会(ISM)が発表した9月のI SM製造業景気指数は51.5と、前月の49.4から上昇し、拡大と縮小の分岐点であ る50を上回った。 TD証券(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、ゲンナディ・ゴールドバーグ氏は 、「堅調な結果となったことはFRBが利上げに踏み切る可能性があることを示している 」とし、「週内こうした状況が続けば、12月利上げ観測がこれまでより強く織り込まれ ることになる」と述べた。 CMEグループのFEDウオッチによると、FRBが年内に利上げに踏み切る確率は ISM製造業景気指数の発表を受け上昇し、11月利上げの確率は11%、12月利上げ の確率は62%となっている。 クレディ・アグリコル(ニューヨーク)の米国債トレーディング部門責任者、ダン・ ムルホーランド氏は「市場の注目は(7日発表の)雇用統計に集まっている」と指摘。 このほか市場ではドイツ銀行 をめぐる動向にも注目が集まっている。モー ゲージ担保証券(MBS)の不正販売問題に絡み、米司法省が同行に対し支払いを求める 制裁金を54億ドルと、当初の140億ドルから大幅に減額することで合意に近づいてい るとの報道が前週9月30日に出たことで同日の取引でリスク選好度が上昇し、米国債に 対する需要が減退した。クレディ・アグリコルのダン・ムルホーランド氏は「これにより 四半期末特有の需要が相殺された」と説明している。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.25 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 17.50 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 1.75 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread -14.75 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -53.75 (+0.25)