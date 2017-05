UPDATE 1-アジア通貨動向（4日）＝米指標受けて軟調、Ｓドル2週間ぶり安値

(内容を更新しました) [シンガポール 4日 ロイター] - アジア新興国通貨市場は軟 調。米製造業の指標が堅調だったことで米連邦準備理事会(FRB)が 年末までに利上げするとの見通しが強まった。 シンガポールドルは2週間強ぶり安値。来週の中銀による政策決定 を前に懸念が高まった。公表日はまだ発表されていない。 韓国ウォンは輸出統計が失望視されて軟化。市場では当局によるウ ォン高抑制への介入に警戒感が出ている。 メイバンク(シンガポール)の為替シニアストラテジスト、クリス トファー・ウォン氏は、予想を上回る米国の統計が米ドルを支援したと し、「円やシンガポールドルに対して米ドルの上値余地があると見通し ている。マレーシアリンギなどの資源国通貨は、石油高でそれほど弱く ならない可能性がある」と述べた。 マレーシアリンギはしっかり。オーバーナイトでの原油高で同国の 石油・ガス収入への懸念が薄れた。 0400GMT(日本時間午後1時00分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。なお中国市場は休場。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.12 101.66 -0.45 Sing dlr 1.3682 1.3651 -0.23 Taiwan dlr 31.322 31.330 +0.03 Korean won 1103.87 1101.30 -0.23 Baht 34.67 34.62 -0.14 Peso 48.220 48.180 -0.08 Rupiah 12985 12980 -0.04 Rupee 66.52 66.59 +0.11 Ringgit 4.1220 4.1320 +0.24 *Yuan 6.6745 6.6745 0.00 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.12 120.30 +17.80 Sing dlr 1.3682 1.4177 +3.62 Taiwan dlr 31.322 33.066 +5.57 Korean won 1103.87 1172.50 +6.22 Baht 34.67 36.00 +3.84 Peso 48.22 47.06 -2.41 Rupiah 12985 13785 +6.16 Rupee 66.52 66.15 -0.56 Ringgit 4.1220 4.2935 +4.16 Yuan 6.6745 6.4936 -2.71