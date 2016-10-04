UPDATE 1-中国・香港株式市場・前場＝香港は小動き、中国休場で手控えムード

(内容を追加しました) ［香港 ４日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 休 場 ハンセン指数 前場終値 23590.00 5.57高 272.0億香港ドル 寄り付き 23665.35 80.92高 前営業日終値 23584.43 287.28高 486.4億香港ドル 香港市場の前場で、ハンセン指数は小動きで取引を終えた。 ハンセン指数 はの前場終値は５．５７ポイント（０．０２％）高の２万３５９ ０．００。 ハンセン中国企業株指数（Ｈ株指数） は３６．１７ポイント（０．３７％） 高の９７１９．５４。 不動産開発の中国恒大集団 が堅調。バリュエーションの引き上げに向け、 傘下部門を分離して深セン市場に上場する計画を発表し、株価は一時１２％上昇した。 ただ、今週は中国市場が国慶節で休場となっており、全般として積極的な商いは手控 えられている。 政府による不動産市場の過熱抑制策への懸念から、他の不動産株の一角には売りが見 られる。政府系の華潤置地 は２．６％安、中国海外発展（チャイナ・オーバー シーズ・ランド・アンド・インベストメント） は１．６％安となった。