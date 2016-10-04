TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（5日）

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◆経済・政治・社会関連ニュース > ＥＣＢ理事会、債券購入の縮小討議しておらず＝報道官 > 中国深セン市、不動産抑制策を導入 住宅価格高騰で＝新華社 > 米ＦＲＢ、リバースレポで約3060億ドル吸収 > インタビュー：ＯＰＥＣ、原油50─60ドルでの価格安定狙う＝ＰＩＲＡのロス氏 > 業界問わず一括交渉、ロンドン例外扱いせず＝ＥＵ離脱担当相 > 非ＯＰＥＣ産油国の協調で日量120万バレルの供給減＝ベネズエラ > ギリシャ債務救済策、年内の合意望む＝モスコビシ欧州委員 > ＩＭＦが世界経済予想据え置き、反グローバル化の成長足かせ懸念 > 英経済成長、中銀予想より速い公算 次回投票は未定＝ソーンダース委員 > 米年末商戦の小売売上高、16年は3.6％増の見通し 前年から加速＝ＮＲＦ > 英政府、ＥＵ離脱に伴う金融部門へのリスク最小化に努力＝担当相 > 〔ＩＢウオッチャー〕年初来の投資銀手数料収入、米州2割減 首位はＪＰモルガン > 比大統領、米大統領に「地獄に落ちろ」 兵器は中ロから購入可能と断言 > ＥＣＢ量的緩和の公的証券買い入れ、先週は115億ユーロに縮小 > 米経済、過熱の恐れない＝ＩＭＦ首席エコノミスト > 〔表〕ＩＭＦの2016・17年経済成長見通し > 9月会合で投票なら利上げ見送り反対＝米リッチモンド連銀総裁 > 「金融市場はカジノに変容」 グロス氏、過度な金融緩和に警鐘 > 米利上げに強い根拠、大幅上昇の必要も＝リッチモンド連銀総裁 > 英政府、外国人雇用の制限検討 採用企業への試験強化など > ウィキリークス、複数の政府や米大統領選関連文書を年内公開へ > インド中銀が政策金利を6.25％に引き下げ、新総裁はハト派との見方も > アイルランド、16・17年の成長率予想引き下げ > 〔ＩＦＲ〕イタリア国債が50年ゾーンでデビュー、需要集める > 国債利回り、5年後も低水準と予測＝ＨＳＢＣのメジャー氏 > 欧州議会、英国との交渉で条件設定へ
◆企業関連ニュース > 米マイクロン、6━8月期は減収率1年ぶり低水準 ＰＣ市場回復の兆し > 米シェブロン、取締役のＷファーゴＣＥＯへの支持表明 > 米アマゾンがＥＵ競争当局と和解へ協議、電子書籍めぐり＝関係筋 > 仏政府、アルストムに高速鉄道車両発注 選挙対策の色合い濃い > EXCLUSIVE-ウェルズ・ファーゴ問題、影響は小企業にも＝米上院議員 > グーグルが新型スマホや音声認識端末、アップルに対抗 > EXCLUSIVE-ヤフー、ユーザーの受信メールを監視 米情報機関の要請で＝関係筋 > BUZZ-外株：米シアーズ約2年ぶりの上昇率、工具ブランドに2社が関心との報道受け > ユーロスポーツ、ドローンレース放映に向け協議 ＥＳＰＮなどに続き > BUZZ-外株：トリニティ・バイオテック、2010年以来の安値 販売申請取り下げ > ＥＵ、米アボットのセント・ジュード買収を審査 11月9日までに判断 > EXCLUSIVE-インスリンポンプにサイバー上のぜい弱性、Ｊ＆Ｊが患者に通知 > 米カーギル、6─8月期は66.4％増益 牛肉部門好調 > BUZZ-外株：加アラレズが9％高、アストラゼネカの心臓薬権利取得を好感 > BUZZ-外株：米パンドラ・メディア急伸、ゴールドマンが「コンビクション・リスト」に追加 > ドイツ銀行、顧客ら支持表明で買い安心感 幹部は米当局と接触か > ドイツ銀、米司法省と罰金めぐり最大50億ドルで合意目指す＝報道 > ドイツ銀行の借り株残高、約1年ぶり高水準＝マークイット > BUZZ-外株：米ダーデン4％高、予想上回る第1四半期利益を好感 > 独コメルツ銀、2017─18年は無配＝ＣＥＯ > BUZZ-外株：医薬品の英サミット85％高、ＤＭＤ薬で米サレプタとライセンス契約 > 米ＫＫＲ、中国で小口ファンド見送り 企業買収に焦点＝関係筋 > 英アストラゼネカのブリリンタ、末梢動脈障害への効果見られず
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