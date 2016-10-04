TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（5日）

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◆企業関連ニュース > 米マイクロン、6━8月期は減収率1年ぶり低水準 ＰＣ市場回復の兆し > 米シェブロン、取締役のＷファーゴＣＥＯへの支持表明 > 米アマゾンがＥＵ競争当局と和解へ協議、電子書籍めぐり＝関係筋 > 仏政府、アルストムに高速鉄道車両発注 選挙対策の色合い濃い > EXCLUSIVE-ウェルズ・ファーゴ問題、影響は小企業にも＝米上院議員 > グーグルが新型スマホや音声認識端末、アップルに対抗 > EXCLUSIVE-ヤフー、ユーザーの受信メールを監視 米情報機関の要請で＝関係筋 > BUZZ-外株：米シアーズ約2年ぶりの上昇率、工具ブランドに2社が関心との報道受け > ユーロスポーツ、ドローンレース放映に向け協議 ＥＳＰＮなどに続き > BUZZ-外株：トリニティ・バイオテック、2010年以来の安値 販売申請取り下げ > ＥＵ、米アボットのセント・ジュード買収を審査 11月9日までに判断 > EXCLUSIVE-インスリンポンプにサイバー上のぜい弱性、Ｊ＆Ｊが患者に通知 > 米カーギル、6─8月期は66.4％増益 牛肉部門好調 > BUZZ-外株：加アラレズが9％高、アストラゼネカの心臓薬権利取得を好感 > BUZZ-外株：米パンドラ・メディア急伸、ゴールドマンが「コンビクション・リスト」に追加 > ドイツ銀行、顧客ら支持表明で買い安心感 幹部は米当局と接触か > ドイツ銀、米司法省と罰金めぐり最大50億ドルで合意目指す＝報道 > ドイツ銀行の借り株残高、約1年ぶり高水準＝マークイット > BUZZ-外株：米ダーデン4％高、予想上回る第1四半期利益を好感 > 独コメルツ銀、2017─18年は無配＝ＣＥＯ > BUZZ-外株：医薬品の英サミット85％高、ＤＭＤ薬で米サレプタとライセンス契約 > 米ＫＫＲ、中国で小口ファンド見送り 企業買収に焦点＝関係筋 > 英アストラゼネカのブリリンタ、末梢動脈障害への効果見られず